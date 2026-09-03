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El magíster y doctor en Relaciones Internacionales Gonzalo Fiore Viani analizó en LU12 AM680 el escenario internacional generado por las recientes declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas, la expectativa por la cadena nacional de Javier Milei y la creciente tensión diplomática entre Argentina y Chile por el Estrecho de Magallanes.

Fiore Viani consideró que, a pocas horas del mensaje presidencial, resulta difícil anticipar un anuncio concreto sobre la cuestión Malvinas. “Salvo que haya algo que no estamos viendo y que el gobierno tenga una información que se esté guardando y que la anuncie hoy, la verdad que no parece que vaya a haber nada realmente muy concreto”, sostuvo.

El especialista se refirió así a las declaraciones realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente fue consultado sobre si Washington respaldaría al Reino Unido ante un eventual reclamo argentino por la soberanía de las islas. El mandatario estadounidense recordó la guerra de 1982 y evitó comprometerse con una postura definitiva.

Para Fiore Viani, la respuesta de Trump —quien ante la posibilidad de revisar la posición estadounidense respondió “puede ser”— no constituye hasta el momento un cambio concreto de la política exterior de Estados Unidos respecto de Malvinas.

“Creo que está claro que es una herramienta de presión que tiene Trump para negociar con el Reino Unido respecto de aumentar el gasto en defensa y aumentar el gasto en la OTAN”, explicó.

Malvinas: el respaldo de Trump y el rol del Congreso de Estados Unidos

El especialista también puso el foco en la diferencia entre una declaración presidencial y un eventual cambio formal de la política estadounidense sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Según explicó, para que Estados Unidos modifique de manera sustancial su posición sería necesario atravesar instancias institucionales que hoy hacen poco probable un giro inmediato. “Necesitás para que Estados Unidos cambie su reconocimiento de manera legal el apoyo del Congreso, algo que hoy es bastante improbable”, señaló Fiore Viani.

En ese sentido, remarcó que incluso una eventual modificación de la postura de Washington no implicaría necesariamente un cambio en la posición británica.

“Sería por supuesto una noticia muy importante para Argentina y para la causa Malvinas, sin ninguna duda, pero no tendría un impacto directo concreto, porque por eso el Reino Unido no va a cambiar su postura”, sostuvo.

El analista recordó además que el Reino Unido mantiene su argumento basado en la libre determinación de los habitantes de las islas y que, en paralelo, existe un escenario económico de creciente interés alrededor de la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

En relación con las versiones que anticipan posibles anuncios del Gobierno argentino, Fiore Viani también mencionó la posibilidad de que Milei se refiera a las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas. En ese punto, consideró que podría haber anuncios que presenten como nuevas medidas que, en realidad, ya cuentan con herramientas legales existentes. “Conociendo un poco el estilo del gobierno y sobre todo de Milei, probablemente haya anuncios en el sentido rimbombante, que después no se condicen con la realidad, o que anuncien cosas que ya existen”, afirmó.

Respecto de la posibilidad de llevar el reclamo por Malvinas fuera de la Organización de las Naciones Unidas, el especialista cuestionó esa alternativa y consideró que sería poco conveniente para los intereses argentinos. “La Asamblea General siempre nos ha apoyado en la cuestión Malvinas, y siempre se han votado resoluciones a favor de Argentina, por lo menos planteando que las partes se sienten a negociar”, recordó.

Por eso, calificó como “poco inteligente” y “poco pragmático” el eventual alineamiento argentino con una postura de rechazo a los organismos multilaterales.

Estrecho de Magallanes: “Es un conflicto innecesario”

El segundo eje de la entrevista fue la tensión diplomática entre Argentina y Chile por el Estrecho de Magallanes, luego de las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, quien generó controversia al referirse en un podcast al extremo sur del país y afirmar: “Magallanes, el sur, Drake, todo eso es soberanía”. Sus declaraciones generaron una rápida reacción del gobierno chileno.

Desde Punta Arenas, el presidente chileno José Antonio Kast reafirmó la posición de su país sobre el estrecho y sostuvo que “Argentina no tiene, ni tendrá jamás soberanía sobre el estrecho de Magallanes”.

Fiore Viani consideró que el episodio pudo haberse evitado y cuestionó que declaraciones de integrantes de las Fuerzas Armadas puedan derivar en conflictos diplomáticos. “Te diría que es un conflicto innecesario”, afirmó durante la entrevista con LU12 AM680.

Para el analista, el episodio se inscribe además en una serie de situaciones recientes que, a su entender, reflejan problemas en el manejo de la política exterior argentina.

“Creo que hay un mal manejo de la política exterior. Por el momento ni siquiera un manejo, hay un no manejo y una subordinación de la política exterior a lo que sea de Estados Unidos o desde Israel, y eso es bastante preocupante”, cuestionó.

Fiore Viani también recordó otros episodios recientes que provocaron cruces diplomáticos, entre ellos declaraciones de funcionarios argentinos sobre China, y señaló que este tipo de situaciones adquieren especial relevancia cuando ocurren en momentos en que el Gobierno busca fortalecer relaciones internacionales y avanzar en agendas bilaterales.

Finalmente, al analizar el vínculo con el nuevo gobierno chileno, sostuvo que la llegada de José Antonio Kast al poder nunca debía interpretarse automáticamente como una buena noticia para los intereses argentinos.

“La derecha chilena tiene una postura muy nacionalista y además Kast, en la campaña y en otros momentos de su carrera política, ha levantado este tipo de argumentos y este tipo de banderas muy abiertamente”, explicó.

En ese marco, consideró que la actual controversia por el Estrecho de Magallanes demuestra la importancia de manejar con especial cuidado las declaraciones oficiales y la política exterior, especialmente en una región marcada históricamente por disputas de soberanía y sensibilidad diplomática.