Santi Talledo presentó a su novio, Carlos Capelli, en medio del show de “Nadie Dice Nada” en el Movistar Arena. “Estoy muy enamorado”, manifestó Santi Talledo luego de besar a su pareja, quien se encontraba entre la gente, a pocos metros del escenario.

Mientras interpretaba una versión romántica de la canción “Bésame”, el actor caminó hacia donde estaba Capelli, se paró. junto a él , y le dio un apasionado beso.

Tras la viralización del video, Talledo habló en “Nadie Dice Nada” (Luzu TV) sobre su relación.

“Nos conocimos hace dos meses. Estaba medio bloqueado al amor… Soy difícil de enamorarme, pero nos conocimos con él y fue muy loco…”, expresó.

“Lo invité a tomar algo cuando nos íbamos a ir a Pinamar, en enero; me dijo que no podía y, a la vuelta, lo invité de nuevo, me dijo que “sí”, y el mismo día me dijo ‘al final no voy a poder’; al final, se dio todo hace dos meses, me escribió él y nos reímos mucho. Él es muy gracioso en TikTok, lo siguen mucho”, reveló.

“Hace mucho no estaba con alguien y estaba un poco negado”, se sinceró Santi. “Cuando vi a la gente, me emocioné un montón. Yo estaba muy nervioso, porque sabía que iba a hacer esto y él no sabía…”, añadió.

“Estoy muy enamorado y me dio mucha ternura que haya ido, la conoció a mi mamá, a mi hermano y a mi tía… Estoy en el estado más lindo cuando te enamorás de alguien, lo veía entre la gente y estaba enloquecido de amor”, comentó Santi.

¿Quién es el influencer Carlos Capelli?

Carlos Capelli, conocido en las redes sociales como “CarliCa”, es influencer y cuenta con más de 200 mil seguidores en su cuenta de TikTok; es creador de contenido y tiene gran presencia en el mundo digital gracias a su carisma y simpatía.

En su perfil de Instagram, Capelli se mantiene menos activo y tiene publicadas fotos de diferentes viajes con amigos y en familia.

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