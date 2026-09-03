Ricardo Darín habló sobre la final del Mundial 2026 que disputaron la Selección argentina y España y compartió su particular mirada sobre el encuentro; el actor reconoció que hubo algo en el comportamiento del conjunto dirigido por Lionel Scaloni que le resultó extraño y, además, aprovechó para defender a Lionel Messi de los cuestionamientos que aparecieron tras la derrota.

Durante una entrevista con Carlos Herrera para la radio española “COPE”, Darín repasó sus sensaciones antes y durante el partido decisivo; en este marco, hizo especial referencia al momento en el que, los futbolistas argentinos, salieron al campo de juego. “Cuando pisaron el campo de juego tenían una actitud rara. Yo he visto miles de arengas previas a un partido de esa magnitud”, explicó.

El actor comparó, esa imagen, con otras presentaciones del seleccionado argentino y señaló que esperaba encontrar una energía diferente en un encuentro de semejante importancia. “Siempre fue un equipo arengador, incluso, exagerado, si se quiere, como somos los argentinos. Eso no ocurrió”, sostuvo Darín al recordar sus sensaciones durante la previa de la final.

Qué dijo Ricardo Darín sobre la final del Mundial

Para el protagonista de numerosas películas argentinas, aquella particular sensación no pasó inadvertida; según contó, la falta de la efusividad habitual del equipo fue algo que pudo percibir, incluso, antes de que comenzara el partido. “Eso ya nos llamó un poco la atención, pero, después, cuando pisaron el campo de juego, también nos llamó la atención la actitud”, indicó.

La definición terminó con España como campeona y Argentina quedó, nuevamente, en el centro de los análisis; con el paso de los días, además de las cuestiones futbolísticas, comenzaron a aparecer diferentes críticas hacia los integrantes del seleccionado; Darín se mostró disconforme con parte de esas repercusiones y, apuntó ,contra quienes utilizaron la derrota para cuestionar al equipo y, particularmente, a su capitán.

En otro tramo de la charla, el actor se refirió a los cuestionamientos dirigidos hacia Messi y cuestionó el clima que se generó alrededor de la figura del futbolista argentino. “Se hablaron de estas campañas anti-Argentina, anti-Messi, anti-esto y anti-lo otro”, expresó.

Darín consideró que buena parte de esas críticas resultaron innecesarias y recordó la importancia que tuvo Messi para la Selección argentina a lo largo de los años; en ese sentido, fue contundente al referirse a quienes apuntaron contra el capitán después de la final.

“Que se queden tranquilos, ahora Messi no va a jugar nunca más en la Selección. Esa gente puede irse a descansar”, indicó; el actor también cuestionó el clima que se construyó alrededor del seleccionado durante el Mundial y sostuvo que hubo sectores que terminaron generando un escenario innecesariamente conflictivo. “Han hecho mucha fuerza para entorpecer y embarrar algo que no debería haber sido así”, cerró.

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