Falta poco para que empiece un nuevo ciclo de Gran Hermano (Telefe). En el programa “Cortá por Lozano”, conducido por Veronica Lozano, dieron a conocer unos videos de dos personas que podrían llegar a estar dentro del reality comandado por Santiago del Moro.

¿Quiénes pueden llegar a estar en Gran Hermano 2023/2024?

En primer lugar, mostraron el casting de una joven de Avellaneda llamada Aylen. “Soy una piba de barrio, de zona sur. Me encanta la música, cantar y bailar. Tengo un humor bastante particular. Me encantaría entrar a la casa a mostrar que una piba de barrio, normal, que labura en una panadería y hace pestañas, puede estar ahí”, manifestó la joven.

Por otro lado, está Edgardo, quien se presentó de la siguiente manera: “Hola, tengo 38 años. Soy personal policial, aunque ustedes no lo crean. Estoy en el ministerio, pero en la parte civil. Hago soporte y sistemas. Si me dan la oportunidad de entrar, se van a cagar de risa. Vamos a hacer cosas épicas”.

Todo lo que se sabe de Gran Hermano 2023/2024

¿Cuántos participantes serán?

Teniendo en cuenta la data que se filtró y las temporadas anteriores, tendrá 22 participantes.

¿Cuándo empieza?

Días atrás, Santiago estuvo presente en el evento “America Rockstars”, que se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, y anunció la fecha en la que comenzará.

Allí, definió al programa como “el más exitoso en los últimos 9 años”. Ante esto, expresó: “El 83% de Argentina vio Gran Hermano en distintas plataformas y sin contar, por ejemplo, a Uruguay, en donde mucha gente también lo vio. Es un programa donde se refleja, fielmente, al gran equipo humano que hay detrás trabajando”.

Por último, dijo la fecha oficial del estreno: “Empieza el lunes 11 de diciembre”.

¿Cuándo se llevarán a cabo los debates de Gran Hermano 2023/2024 y quiénes serán los panelistas?

Se podrán mirar los días martes y jueves por el canal de las tres pelotas.

Por otro lado, a través de la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, el periodista Ángel de Brito confirmó a las personas que estarán evaluando a los concursantes.

Primero, Ángel dio a conocer que “Julieta Poggio formará parte del debate y, además, conducirá la alfombra roja junto a Robertito Funes“.

Y, también, los analistas van a ser: Laura Ubfal (periodista), Gastón Trazeguet, Walter “Alfa” Santiago (ex “hermanitos”) y Sol Pérez (influencer).

El premio de Gran Hermano 2023/2024, ¿de cuánto será?

Según informó La Pavada de Diario Crónica, cada uno de los “hermanitos” recibirá un total de 300 mil pesos por mes, lo que equivale a 10 mil por día y, con lo que se refiere a el monto que se llevará el ganador, hasta el momento, no hay un dato fijo, pero se rumorea que será mayor a 15 millones de pesos.

¿Por dónde se podrá mirar la nueva temporada de Gran Hermano?

A diferencia de la vez anterior, ya no estará disponible por Pluto TV, sino que se pasará las 24 horas por “DGO”, el servicio de streaming de “Direct TV”.

Leé más notas de La Opinión Austral