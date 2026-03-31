El regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) continúa dejando momentos fuertes, pero, en esta oportunidad, no estuvo ligado al juego, sino, a la emoción; tras ingresar a la casa, la jugadora vivió una situación muy especial que la conmovió profundamente.

Todo ocurrió en el confesionario, el espacio más íntimo del reality conducido por Santiago del Moro, donde la producción decidió sorprenderla con un homenaje; allí, el dueño de la casa le mostró un video que repasó su paso por la primera edición de 2001, en la que se convirtió en una de las figuras más recordadas del ciclo.

El material incluyó imágenes de archivo y distintos momentos que marcaron su recorrido dentro del programa, en una especie de reconocimiento a su historia y al vínculo que construyó con el público a lo largo de los años; lejos de la exposición constante de la casa, el contexto del confesionario potenció la escena; a solas, Paganini no pudo ocultar su emoción al revivir esas etapas de su vida.

También, el gesto tuvo un peso simbólico, ya que, durante mucho tiempo, la relación de la exparticipante con el programa fue complicada tras su salida en 2001, por lo que, este homenaje, puede leerse como una especie de acercamiento o reconciliación con el reality que la llevó a la fama.

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