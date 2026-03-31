Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sumó un nuevo capitulo de tensión tras un picante enfrentamiento entre Andrea del Boca y Solange Abraham que dejó, en evidencia, el nivel de desgaste que atraviesa la convivencia; lo que comenzó como una discusión alrededor de la comida y de la sanción grupal impuesta por el “Big”, terminó escalando a un cruce cargado de reproches, temas personales, acusaciones sobre la manera de jugar y una catarata de frases picantes que, rápidamente, se viralizaron.

Todo se desencadenó después de que, desde el exterior de la casa, se escucharan gritos dirigidos a Solange y a Cinzia Francischiello. “Sol, la gente te ama; Sol y Cinzia a la final”, fue el mensaje que alteró, por completo, el clima del reality; lejos de dejar pasar estos comentarios, el grito generó euforia en las destinatarias, que reaccionaron con un festejo a pura sonrisa, baile y entusiasmo, pero ese momento de aparente alegría se transformó en el puntapié de un nuevo conflicto interno, porque varios compañeros interpretaron que, ambas, habían quebrado una de las reglas más claras del programa: no hacer referencia a los mensajes que llegan desde afuera.

La primera en manifestar su malestar fue Yipio, quien, en el confesionario, reclamó una sanción para la participante uruguaya; Sol y Cinzia habían dado a entender que, el grito, las favorecía y habían actuado en consecuencia; finalmente, el castigo llegó, aunque no fue individual sino colectivo; en este marco, Gran Hermano, visiblemente molesto por la reiteración de faltas, comunicó una dura sanción para toda la casa: si superaban la prueba semanal, solo obtendrían la mitad del presupuesto para la compra en el supermercado y, si la perdían, contarían con el 25%; además, tendrían, apenas, cinco minutos para hacer la compra.

La noticia cayó como una bomba entre los jugadores, que reaccionaron con bronca, decepción y preocupación por el impacto que tendría en la convivencia y, en ese contexto de máxima tensión, estalló el cruce entre Del Boca y Solange; el detonante inmediato fue la organización de la comida, un tema especialmente sensible luego de la sanción; mientras debatían cómo administrar los recursos escasos, Andrea apuntó, directamente, contra Sol y le reprochó su falta de participación en la cocina. “No cocinaste nunca para toda la casa; no sabés qué es lo que necesita toda la casa, mi amor”, lanzó, sin disimular su enojo.

La respuesta de Sol no tardó en llegar; molesta por el tono del reclamo y por sentirse señalada, intentó defenderse y puso el foco en su condición de vegetariana, dejando, en claro, que esa diferencia no podía ser usada en su contra. “¿Cuál es tu problema conmigo?”, dijo, marcando que, para ella, el conflicto iba mucho más allá de una cuestión doméstica.

A partir de ahí, el intercambio dejó de centrarse en la comida y se volvió completamente personal; Sol acusó a Andrea de atacarla de manera permanente y de estar interpretando un papel dentro de la casa. “Andá a actuar un personaje”, le dijo en un momento del cruce, sumando, luego, una chicana vinculada a la imagen que, según ella, la actriz intenta construir, a lo que, Del Boca, no dejó pasar la acusación y contestó desde su propia trayectoria, “Hace 57 años que trabajo, mami; gracias a mucha gente que no es como vos”, manifestó, visiblemente indignada.

La discusión subió todavía más de tono cuando, Andrea, llevó el debate hacia su carrera y la defensa del género que la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión argentina. “La gente que subestima las telenovelas me rompe profundamente las pelotas”, comentó, con furia y, enseguida, profundizó: “Hay mucha gente que trabaja en las telenovelas y hay mucha gente que las ve”; en esa misma línea, también dejó una frase que apuntó, directamente, contra la joven participante y su generación: “Nunca trabajaron, nunca hicieron nada en su vida, lo único que hicieron fueron mantenidos y mantenidas”.

Lejos de retroceder, Sol volvió a marcar distancia y, retrucó, con ironía; en pleno ida y vuelta, se burló de la referencia de Andrea a sus viejos trabajos y le remarcó que no había visto sus novelas porque era más chica; ese comentario terminó de irritar a la actriz, que ya, a esa altura, no solo discutía con Sol, sino que parecía hablarle, también, a la cámara y al público. “No subestimes al público”, advirtió, sugiriendo que los televidentes toman nota de todo y que, eventualmente ,tendrán la posibilidad de votar.

En medio del caos, la actriz también responsabilizó a Sol por la sanción que afectó a todos. “Gracias a vos tenemos la mitad del presupuesto, porque vos no sabés jugar, no tenés idea, no tenés la más p… idea de este juego”, le recriminó; el enojo no era solo por la falta cometida, sino por las consecuencias concretas que esa conducta tendría sobre el bienestar del grupo, en una semana donde la comida empieza a transformarse en un factor central de conflicto.

El cruce dejó a la vista una fractura cada vez más profunda dentro de la casa; por un lado, Andrea se mostró como una figura frontal, sin filtro, decidida a marcar límites y a cuestionar, duramente, lo que considera actitudes irresponsables o irrespetuosas; por el otro, Solange defendió su lugar dentro del juego, se negó a aceptar los señalamientos sin responder y dejó, en claro, que no está dispuesta a correrse ante la presión de una figura con más trayectoria.

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