La espera terminó para los fanáticos de Gran Hermano, ya que Telefe confirmó que, las puertas de la casa más famosa del país, volverán a abrirse el lunes 23 de febrero; bajo el título “Gran Hermano: Generación Dorada”, la señal de Martínez busca capitalizar el cuarto de siglo que, el reality, lleva marcando la agenda mediática desde su histórico estreno en el año 2001.

Se cumplen 25 años desde que el formato aterrizó en Argentina, transformándose en un fenómeno social que trascendió la pantalla; para esta “Generación Dorada”, la producción ha trabajado en un casting que promete diversidad y perfiles que representen la evolución del programa a lo largo de las décadas.

Santiago del Moro será, nuevamente, el encargado de liderar las galas de nominación y eliminación; según trascendió, la casa ha sido completamente remodelada para incluir tecnología de última generación y nuevos espacios que facilitarán (o dificultarán) la convivencia de los participantes.

Aunque el canal mantiene un estricto hermetismo sobre las reglas específicas de esta temporada, el nombre “Generación Dorada” sugiere un homenaje a la trayectoria del programa, alimentando rumores sobre posibles ingresos de ex participantes o dinámicas que vinculen el pasado con el presente del reality.

La expectativa es tal que incluso, Telefe, utilizó un espacio en su noticiero para brindar el esperado adelanto y confirmar la fecha del lanzamiento.

