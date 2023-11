En las últimas horas, se dio a conocer que Alex Caniggia fue eliminado de “Gran Hermano VIP España”. A raíz de esto, el periodista español Roberto Antolín habló con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, e hizo unas sorprendentes revelaciones con respecto a la eliminación del influencer.

¿Qué dijo Roberto Antolín sobre la complicada situación de Alex Caniggia en “Gran Hermano VIP España”?

Roberto, le confesó a Juan: “El verdadero problema es que el programa no tiene rating, no lo ve nadie y tuvieron que hacer un ajuste. El número es de 6,7, es muy bajo para esa hora. Tuvieron que cancelar la gala de los martes porque no tenía éxito”.

Y, continuó: “Los dueños de Mediaset son italianos y saben que “Gran Hermano” no es rentable. En el caso de los contratos elevados, han decidido eso. Por supuesto, que esto no lo van a decir públicamente. El ganador del ciclo se lleva 196 mil euros y el programa no genera esa plata, no es negocio. Antes de las 2 expulsiones de ayer, hubo otras 5 salidas. La historia de la gente que metieron dentro de la casa no le interesa a nadie”.

Ante esto, Antolín reveló que “no se le podía pagar el contrato a Alexander“, y, afirmó que “Caniggia puede iniciar acciones legales contra el ciclo ya que no fue expulsado por el juego, sino por otras cosas”. “Si un programa no funciona, se liquida. Es así. Fuera Gran Hermano VIP“, expresó.

Luego, aseguró: “No lo cancelan porque sería algo terrorífico con la inversión que hubo, pero es más barato que el programa que estaba antes de GH, que era “Cuentos Chinos”. Yo creo que podemos tener una batalla legal. Es aburrido lo que están haciendo ahora”.

El comunicado de Gran HermanoVIP España sobre la eliminación de Alex Caniggia

En un posteo, informaron que, además de haberlo echado, también, fue eliminado uno de sus compañeros.

“Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Alex y Gustavo han sido expulsados, disciplinariamente, del concurso”, escribieron desde la producción.

Leé más notas de La Opinión Austral