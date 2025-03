Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jueves, en el marco de una entrega de viviendas, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, cuestionó a los diputados nacionales José Luis Garrido (SER) y Roxana Reyes (UCR) por respaldar el decreto que habilita al presidente Javier Milei a tomar más deuda con el FMI (Fondo Monetario Internacional). Ambos legisladores le salieron a responder por Radio LU12 AM680. Al ser consultada sobre cómo tomó estas declaraciones del intendente, Reyes indicó: “Grasso representa a aquellas personas que apoyan a Alberto Fernández, al presidente de la fiesta de Olivos, el que nos encerró en la pandemia; Grasso ha apoyado al responsable del vacunatorio VIP y al que dejó una economía destruida, un país endeudado y una inflación insoportable“.

El intendente Pablo Grasso fue entrevistado este jueves por La Opinión Austral. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

“Grasso apoya a (Sergio) Massa y apoyó a (Amado) Boudou, que fue condenado por corrupción; Grasso estuvo con debido con Lázaro Báez, que saquearon la obra pública y dejaron a Santa Cruz sin rutas, sin hospitales. Grasso representa todo esto” y añadió: “Grasso es un intendente que no rinde cuentas, que no contesta un pedido de informe, que lo han llenado de pedidos de informe y ninguno de los informes relativos al manejo de los recursos públicos de Río Gallegos ha contestado, ni tampoco del IDUV cuando fue presidente; fue un funcionario que ha vivido de la política él y su familia, poniendo a una hermana en el Juzgado de Paz y a la otra hermana en el IDUV (María Grasso) para que le cubra las espaldas de todas las malversaciones que hizo en el IDUV con los recursos de las escuelas de Santa Cruz, que ahí se caen a pedazos“, afirmó la diputada.

Entonces, “¿qué puedo esperar de una persona como Grasso que no entiende que el país está en una situación de vulnerabilidad y él cree que yéndole mal al gobierno puede llegar a conseguir que vuelva su color político a gobernar el país“, manifestó. “Lo que Grasso no nos está diciendo es que él, por ejemplo, que se asusta tanto de la autorización de endeudamiento, tiene una autorización de endeudamiento sin límite, ni monto, ni razón en la municipalidad de Río Gallegos, que está gastando fondos para hacer campaña por toda la provincia mientras los riogalleguenses no tenemos camiones recolectores de basura; tenemos la ciudad únicamente con adornos en el radio céntrico y después el resto está abandonado“.

Reyes afirmó que Grasso habla de defender los intereses de la gente “cuando pertenece a aquellos que dejaron papelitos en el Banco Central y por eso no podemos pagar la deuda. Han endeudado al país aumentando cada vez más el gasto público, porque han aumentado el gasto público de una manera desproporcionada” y acotó: “La verdad es que tenemos una deuda que no la creó este gobierno, que es esa deuda la que se generó en gobiernos y gobiernos por el aumento cada vez mayor del gasto público”.

Por su parte, el diputado José Luis Garrido justificó su voto a favor del DNU de Milei. “Prácticamente todos los gobiernos nacionales y las distintas presidencias tuvieron que recurrir al fondo en un proceso de pedido de crédito y el que no hizo un pedido de crédito, tuvo que hacer un pedido de refinanciación“. Y respecto a por qué Sergio Acevedo votó en contra y él a favor, afirmó: “Esto ha sucedido varias veces, nosotros siempre conversamos y analizamos las situaciones, pero pertenecemos a un frente político amplio y diverso“.

José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Sin embargo, aclaró: “Tengo que decir que siempre he tenido libertad de acción para votar; nunca la verdad que me han pedido que vote de una u otra manera, sino que todo es a través de un intercambio de opiniones y de cuestiones políticas, y a partir de ahí cada cual toma su decisión”, expresó Garrido.