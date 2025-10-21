Este lunes 20 de octubre, marcó el inicio de la segunda semana de “MasterChef Celebrity” que comenzó con la ausencia de Pablo Lescano y la eliminación de Roña Castro; a pesar de que la expectativa era alta, tras la primera emisión de la temporada y la final de La Voz Argentina, el reality conducido por Wanda Nara midió un promedio de 12,7 puntos de rating, 4,5 menos que en su debut, pero, pese a la leve caída, volvió a ubicarse como lo más visto del día gracias al ingreso de Walas, el histórico líder de Massacre, quien reemplazó a Lescano; Telefe segmenta su programación en dos tandas del certamen culinario y, la segunda parte, alcanzó 10 puntos, consolidando su liderazgo en la franja horaria.

El resto del Top Five del día, estuvo completamente dominado por el canal: “Pasapalabra”, conducido por Iván de Pineda, alcanzó 8,3 puntos; Telefe Noticias quedó cuarto con 7,6; y “El noticiero de la gente” cerró el quinteto con 6,7 puntos; la jornada del lunes dejó, en claro, que Wanda y su reality continúan dominando el espectro televisivo en Argentina, mientras que los demás canales luchan por acercarse a los números del líder.

Rating del lunes: los más vistos de los otros canales

En cuanto a “El Trece,” la situación fue menos favorable: “Buenas noches familia”, con Guido Kaczka, obtuvo 5,5 puntos, cifra que, aunque estuvo por debajo de la media histórica del programa, le alcanzó para ser lo más visto del canal; el late night de Mario Pergolini, “Otro día perdido”, registró 4,5 puntos, lo que mantiene al ciclo lejos de competir por la franja de prime time contra Telefe.

Los otros canales presentaron cifras más modestas: en “Elnueve”, “Bendita” lideró con 3 puntos, seguido por “Tele 9 Central” con 2,9 y “Bienvenidos a ganar” con 2,2; en “América”, “LAM” alcanzó 3,8 puntos, mientras que “Intrusos” y “Sálvese quien pueda” quedaron empatados con 2,9 puntos; por su parte, la TV Pública fue encabezada por “Estamos en un”a con apenas 0,4 puntos, mientras que “Net TV” lideró con “El señor de los cielos marcando”0,8 y “Bravo” cerró con “Emprendi2”, que obtuvo 0,2 puntos.

A nivel general, el canal de las tres pelotas se consolidó como el más visto del día, con un promedio de 7 puntos, 1,3 menos que la semana anterior, mientras que “El Trece” quedó segundo con 4,2; América superó a Elnueve en la media diaria, aunque, durante el prime time, ambos canales se encuentran muy parejos con mínimas diferencias que reflejan la competencia constante por la audiencia.

Telefe decide sacar del aire a MasterChef Celebrity a poco de su estreno

Las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) se volvieron a encender y, los famosos, arrancaron a competir; como suele ocurrir, este formato capta, rápidamente, la atención del público, que ya sigue día a día el reality culinario y va definiendo sus favoritos; sin embargo, Telefe comenzó con los cambios semanales.

Así como ocurrió con La Voz Argentina, el certamen culinario, conducido por Wanda Nara, ya empezó a ser modificado y, el enojo de los televidentes, poco a poco se hace notar; según se informó, este miércoles MasterChef no saldrá al aire, por lo que la competencia se verá interrumpida y, esto, generó un gran malestar.

Telefe levanta MasterChef Celebrity: los motivos

La razón por la que Telefe decidió sacar el programa del aire es porque son los encargados de la transmisión de la Copa Libertadores; este miércoles 22 de octubre, a las 21:15 hs, Racing visitará a Flamengo en un partido correspondiente a las semifinales de la competencia más importante de Sudamérica.

Con los comentarios y relatos de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, el canal de las pelotas brindará una cobertura multiplataforma para llevar toda la pasión del mejor fútbol sudamericano a toda la Argentina; a partir del jueves, la competencia de cocina volverá a su horario habitual y, esto, es solo una excepción.

