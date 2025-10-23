Se dio a conocer que Susana Giménez tuvo que viajar de urgencia a Miami y sorprendió a todos; en este marco, en “LAM” (América TV), programa, conducido por Ángel de Brito, contaron todos los detalles de lo que está sucediendo en la vida de la diva.

Fue Laura Ubfal la encargada de revelar que, la conductora, tuvo que viajar de imprevisto y fue vista siendo asistida en el aeropuerto mientras se encontraba en silla de ruedas.”Me acaban de llamar de Estados Unidos, gente que estaba en el aeropuerto, y me dijeron que ‘Susana subió y bajó primera del avión de “American Airlines” en su llegada a Miami'”, expresó la periodista, al mismo tiempo que detalló que llegó en silla de ruedas, a las 4 de la mañana, usando lentes oscuros.

“No es nada raro, ya que, en el aeropuerto, hay que caminar cuadras y cuadras; ella esta operada”, continuó la panelista.

En cuanto al motivo del viaje, dijo: “Fue a ver qué es lo que pasa con su casa, la que compró en 3 millones de dólares y hoy está valuada en 9 millones y medio de dólares; el tema es que la casa se incendió por un cortocircuito, le pagaron el seguro y le tomó 9 meses poder viajar para realizar los arreglos”.

Susana Giménez arremetió contra Vero Lozano

La última entrega de los Premios Martín Fierro dejó una ola de repercusiones que aún sigue generando tensión en el mundo televisivo; en esta ocasión, el cruce se dio entre Verónica Lozano y Susana Giménez, luego de que la conductora de “Cortá por Lozano” manifestara su disconformidad con la premiación.

En un móvil con “LAM”, Lozano apuntó, directamente, contra “APTRA” y cuestionó la decisión de premiar, dos veces, a la diva en una misma noche. “Me parece que Susana gane otro, cuando ya había ganado uno, es un montón; más que fue un programa que tuvo pocas emisiones”, destacó. Además, lanzó una declaración tajante: “No voy a ir nunca más en mi vida, a no ser que me garanticen que lo ganó”.

Lejos de pasar por alto los dichos, la diva de los teléfonos no se quedó callada; en diálogo con Oliver Quiroz, cronista de “A la tarde” (América TV), contestó, sin filtros: “Que no vaya; eso, es cosa de ella; a mí, realmente, no me importa”.

La tensión continuó en el Festival de Cine de la UBA, donde Graciela Borges recibió el título de Doctora Honoris Causa; allí, Susana volvió a ser consultada sobre Lozano y, algo molesta con las preguntas, respondió, con ironía: calificó las críticas como “una tontería” y negó haber hablado con los directivos de Telefe respecto al tema.

Para cerrar, Giménez fue contundente con una frase que deja clara su postura sobre su trayectoria y el reconocimiento obtenido. “Cuando venga una mejor que nosotras, ganará”, comentó, y, agregó con firmeza: “Nadie te da un premio porque sí, durante los 36 años que hice televisión siempre fui la primera… Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”, cerró.

