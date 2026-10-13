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Gustavo Yankelevich volvió a hablar sobre la denuncia de su nieto, Valentín, luego de que se hiciera público el descargo de su exyerno, Darío Giordano, quien rechazó las acusaciones en su contra y, arremetió, contra el productor televisivo por el supuesto poder que utilizó para instalar su versión en los medios.

En este marco, el empresario explicó el motivo por el que el exmarido de su hija Romina Yan fue sobreseído en la causa que lo investigaba por violencia y maltrato contra sus hijos varones.

“Él dijo que fue sobreseído, pero fue porque la causa cayó, no porque no haya sido culpable; no es inocente”, explicó; Yankelevich detalló que, las pericias fiscales, obligaban a sus dos nietos a encontrarse cara a cara con su padre y que, debido a que los niños “le tenían miedo” y se negaron, la causa se cerró sin una condena.

La notificación que hizo pública Giordano expresa que la causa por “lesiones leves agravadas por el vínculo” fue archivada por prescripción; es decir, porque pasó demasiado tiempo sin que el proceso avanzara hasta una sentencia firme.

“La gente de la Oficina de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes actuó de oficio al tratarse de golpes y violencia; ellos hicieron la denuncia penal, no nosotros. Lo que nosotros queríamos era la tenencia, no hacerle un juicio al padre”, explicó Yankelevich en diálogo con Radio Mitre. “Ellos lo veían y se hacían encima, tenían pánico. Cuando citaron a los chicos para la cámara Gesell, ellos fueron, iban a entrar, pero, el que estaba parado en la puerta, era el padre. Me dijeron que no podían hablar porque él estaba parado ahí”, relató.

El productor de televisión detalló que le comunicó la situación a la fiscal responsable y que ella le respondió que Giordano estaba amparado por la ley y tenía permitido estar ahí. “Yo les dije: ‘Chicos, no va a salir’, y ellos me dijeron que no les importaba porque igual no le iban a hacer un juicio. Fui a hablar con la fiscal y le dije ‘los chicos se van’. Ella, respondió: ‘Si ellos se van, esto se cierra’”, recordó.

Sin embargo, contó que más tarde Valentín, el menor de los dos hermanos varones, tuvo que enfrentarse a su padre. “La asistente social dijo que le pidieron que se vea con el padre y él no quería, así que la causa iba a seguir. Yo le pedí a Valen que hiciera el encuentro en la oficina de los asistentes sociales así esto se terminaba. Pusieron la fecha y se encontraron los dos ahí; le dijo de todo y ese día me dieron la tenencia definitiva”, señaló.

Sobre su situación ante la Justicia, en el comunicado Giordano insistió con que fue “sobreseído”. “Nunca nadie apeló y no hubo pruebas, todo fue una maniobra para poner la perimetral y ganar tiempo, los chicos fueron víctimas también. Es una triste historia”, dijo el padre en el texto que compartió en sus redes sociales.

El exmarido de Romina Yan —con quien estaba casado al momento de la muerte de la actriz, el 28 de septiembre de 2010— también apuntó contra su exsuegro y deslizó que utilizó su posición para imponer su versión de la historia. “Me resulta profundamente injusto que una historia familiar tan dolorosa termine convertida en una disputa pública en la que parece tener más razón quien tiene más poder para hacerse escuchar”, acusó Giordano.

Este martes Yankelevich respondió a esta acusación. “Los chicos están contando la verdad, no ‘su’ verdad. No hay nada de poderoso ni nada. Estuvimos tres años y medio lidiando en Tribunales. Primero un juez; después una jueza que siguió el caso; más tarde una apelación de él que fue a Casación”, contó el empresario y remarcó: “Ellos lo grabaron, presentaron como pruebas videos y varios audios. Yo tenía un objetivo: salvar a los chicos de ese infierno. Esto no es de un tipo poderoso, es de un abuelo. No habla un empresario, habla un abuelo que le puso mucha garra a que esto suceda, a que los chicos salieran adelante”.

También, contó cómo fue la reacción de su nieto Valentín —quien hizo pública la denuncia al contar lo sucedido en una entrevista— al leer el comunicado de su padre. “Me llamó Valentín y me dijo: ‘¿Vos leíste esto? Tenía la posibilidad de pedir perdón, de decir que se equivocó. Lo hubiera dejado mejor parado que insistir con que es inocente y no tiene nada que ver…’. Pero cada uno es lo que es”, reflexionó.

Luego Yankelevich cerró: “Los que niegan pueden ser psicópatas que niegan todo. Nosotros aprovechamos para ver si esto puede servir para que los chicos que tienen temas en su casa tengan la oportunidad de ser escuchados. En las familias hay algunos que niegan y otros que la dejan pasar: a los que niegan no se les va a pedir que no nieguen, pero a los que la dejan pasar, que no lo hagan, que se metan. Es un daño físico y psíquico, y cuesta remontarlo después”.

Según consta en la cédula de notificación judicial, la causa por lesiones leves agravadas por el vínculo se cerró por prescripción: había vencido el plazo legal para continuar con la persecución penal.

El documento al que tuvo acceso LA NACION corresponde al Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial de San Isidro y transcribe una resolución del 9 de mayo de 2018. En la investigación intervino la fiscal Laura Zyseskind”.

En la causa caratulada “Giordano Darío s/lesiones leves”, el juzgado declaró “de oficio extinguida la acción penal por prescripción”; en el segundo punto, dispuso “sobreseer de manera total” a Giordano por el hecho denunciado el 2 de octubre de 2015 e investigado como “lesiones leves agravadas por el vínculo”.

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