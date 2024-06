El nene de cinco años años desapareció el pasado jueves 13 de junio en la zona rural del municipio 9 de julio en Corrientes, cuando salió con sus primos y tres adultos. Todos regresaron menos Loan.

Ante la activación del Alerta Sofía, se comenzaron con rastrillajes más profundos en dicha localidad y en la jornada del sábado las autoridades informaron que se sumaron a la búsqueda efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal.

Asimismo, hallaron pistas claves para la causa. Por la Estancia Las Lagunas se encontraron huellas “de pies de un menor”, materia fecal y vómitos, los cuáles serían da corta data, “no más de dos días”.

De este modo, todos los elementos fueron incautados para su próximo peritaje a la espera de saber si lo encontrado corresponde o no al menor desaparecido.

Walter Adrián Maciel, jefe de la comisaría de 9 de Julio, confirmó que las próximas horas serán determinantes y que se harán rastrillajes aun más exhaustivos que los que se hicieron hasta el domingo por la noche.

Habló el papá de Loan: “Algo no me está cerrando”

El padre de Loan dio detalles acerca de los sospechosos demorados, un tío de Loan y dos amigos de este: “Ellos vinieron a almorzar porque conocen a mi madre. Siempre vienen, pero yo vengo cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió”.

“Empezamos a buscar y vine directo para acá -al lugar de la búsqueda-. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?”, se preguntó varias veces.

Además, sostuvo que hay algo extraño en la causa: “No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”.