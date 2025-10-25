Mabel López, madre de Lourdes Fernández de “Bandana”, tomó coraje y denunció, ante la Justicia, la desaparición de su hija, lo que activó la alerta policial; tras casi 14 horas de búsqueda, la Policía logró localizar a la cantante en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, con quien mantenía una relación marcada por la violencia.

Con la cantante rescatada y el agresor detenido, Mabel habló en “Intrusos” (América TV), abordando en detalle la conflictiva relación de su hija con el hombre que la sometía desde hace años.

Durante la entrevista, la señora señaló que García Gómez sería un hacker que habría clonado varios teléfonos y manejaba las redes sociales, sugiriendo que interfería en las comunicaciones de su hija; en este marco, Mauro Szeta coincidió con ella al referirse a la orden de detención. “El juez y el fiscal, Patricio Lugones, los dos redactan un párrafo destinado a decir que él, en un momento, se apoderó de las redes sociales y las comunicaciones de tu hija; es decir, no hay dudas para la justicia de que él pudo casi copiarle la identidad o apoderarse de la identidad de tu hija; eso, lo dice el juez y el fiscal. Te dejo a salvo de que vos lo digas, lo dicen ellos”.

También, Mabel relató cómo comenzó a notar la toxicidad de la relación; contó que Lourdes y García Gómez “se conocieron por intermedio de un amigo en común” y que, al principio, estaba “fascinada” con su novio porque era “amoroso, educado y la tenía como una reina”.

Sin embargo, en 2020, durante la pandemia, Mabel advirtió los primeros signos de violencia física en su hija: “Lo de los golpes, yo te digo que me entero que empezaron a pasar y yo sé, no sé si Lourdes me dijo la verdad, pero, en el Covid, yo me iba de acá para allá; entonces, un día digo te voy a ver a Capital”, narró, y recordó la respuesta de la artista: “‘No, no vengas porque tengo COVID’ me dijo y, después, yo me entero que no podía ir a verla porque la había golpeado”, indicó.

Además, Mabel se refirió a las diferencias con el padre de la cantante, Omar Fernández, quien confiaba plenamente en lo que ella decía; sobre esto, explicó: “Nunca me siento sola, estoy conmigo misma; después, me entero de lo que dijo el padre y no pude escuchar ese audio. Yo vivo la realidad cotidiana con Lourdes, estoy al tanto y él tiene más amistad, le cree todo y yo no le creo nada, pero no por maldad, sino porque sé cómo viene la mano”.

Acerca de la última vez que vio a su hija, la madre de la artista, recordó: “El 4 de octubre no llega bien, se quejaba del dolor de costillas y dijo que se había caído de la escalera. La que sí notó las lesiones fue Anita, su hermana”. Y, sobre el contacto posterior, agregó: “Tenemos un chat el 14 y me contestó, pero, después, no supe más nada. El 19, para el Día de la Madre, me dijo que no podía venir, que era el cumpleaños de él y, después, nada, silencio de radio”.

Finalmente, la madre de la cantante detalló que las primeras señales de alarma surgieron tras la primera separación de su hija de García Gómez: “Ahí me empieza a contar todo lo que venía pasando; por eso, me sorprendió que después volviera”.

Y, sobre la internación reciente de Lourdes, señaló: “Cuando me llama el subcomisario a cargo me dicen que Lowrdez está en el Fernández. Hablé con el equipo de salud mental y me dijeron que estaba ubicada en tiempo y espacio, todo bien, y que le iban a dar el alta. Dejó muy en claro que no me quería ni ver, pero si ella está bien y no la tengo que ver tres años, no me importa”, mostrando alivio por la seguridad de su hija y respeto por sus decisiones.

