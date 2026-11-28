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El handball patagónico tiene una nueva cita en Río Gallegos. El Atlético Boxing Club desarrolla la novena edición de su tradicional Torneo Aniversario, una competencia que reúne a delegaciones de distintos puntos de la región y que vuelve a convertir al gimnasio principal de la institución albiverde en un espacio de encuentro para el deporte.

Con representantes de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chile, el certamen transita sus jornadas decisivas luego de una intensa fase clasificatoria. Este sábado 28 de noviembre, la programación contempla encuentros por las posiciones del quinto al séptimo puesto y las semifinales de ambas ramas, mientras que el domingo llegará el momento de las grandes definiciones.

FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Una apertura con presencia regional

El acto inaugural se realizó en el gimnasio principal del Boxing Club, con el ingreso de las delegaciones participantes, la presentación de las autoridades y la presencia de representantes municipales, provinciales y dirigentes de la institución.

Entre los equipos participantes se encuentran Atlético Boxing Club, Juan Bautista Rocha, Los Dos Pinos de El Calafate, Universitario de Caleta Olivia, Atlético San Julián, Universitario y Real Madrid de Río Grande, además de El Rejunte de Punta Arenas, Chile, y otras instituciones que forman parte de la convocatoria.

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Boxing Club, Leo Mata. Durante su intervención, Mata destacó el esfuerzo que implica organizar una competencia de estas características y agradeció especialmente a las delegaciones que viajaron para participar.

El dirigente también puso en valor el compromiso de quienes trabajan diariamente para sostener el handball dentro de la institución y expresó su satisfacción por la convocatoria alcanzada. Además, invitó a los clubes a regresar el próximo año para continuar fortaleciendo el torneo.

Desde la organización también resaltaron el crecimiento de la propuesta, que ya alcanza nueve ediciones, y agradecieron el acompañamiento de los equipos, los cuerpos técnicos, las autoridades deportivas y todas las personas que hacen posible su realización.

Leo Mata, presidente del ABC. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Las delegaciones, protagonistas dentro y fuera de la cancha

El móvil de La Opinión Austral recorrió el gimnasio y dialogó con representantes de los distintos equipos, quienes compartieron sus experiencias, resultados y expectativas durante el desarrollo del campeonato.

Desde Real Madrid de Río Grande, Estefanía contó que esta es la segunda participación de su equipo en el torneo. La primera fue hace dos años, cuando consiguieron el segundo puesto. En esta oportunidad, llegaron con la ilusión de buscar la revancha y volver a ser protagonistas.

Otra de las delegaciones que tuvo un buen comienzo fue Universitario de Caleta Olivia. Samira explicó que el equipo llegó a Río Gallegos después de un viaje extenso y que, tras disputar sus dos primeros encuentros de la fase de grupos, consiguió avanzar a las semifinales.

Desde Atlético San Julián, Alaina contó que el plantel viajó en vehículos particulares y disputó su primer encuentro frente a Universitario de Caleta Olivia, con una derrota por 23 a 18. El equipo volvió a participar del certamen con el objetivo de sumar experiencia y competir frente a instituciones de distintos puntos de la Patagonia.

También hubo buenas noticias para Juan Bautista Rocha, que llegó a las instancias decisivas con resultados positivos y consiguió avanzar en la competencia. Sus representantes destacaron que llevan aproximadamente diez años practicando handball y reconocieron que todavía tienen una cuenta pendiente: conquistar el Torneo Aniversario del Boxing.

Por su parte, Los Dos Pinos de El Calafate valoraron las condiciones del escenario deportivo y destacaron la experiencia de jugar en el gimnasio principal de la institución albiverde. Nazareno contó que el equipo consiguió una victoria por 27 a 22 frente a Universitario y se preparaba para afrontar un nuevo compromiso.

Imágenes del partido entre el Boxing y el J.B. Rocha. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Viajes, esfuerzo y pasión por el handball

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue el esfuerzo de las delegaciones que debieron recorrer largas distancias para estar presentes en Río Gallegos.

Eugenia, representante de Universitario de Río Grande, relató que el equipo llegó a la ciudad cerca de las 22 horas del día anterior y que debió afrontar su primer partido prácticamente sin descanso.

La situación estuvo condicionada por las dificultades en el cruce fronterizo, que demoraron parte del traslado. Incluso, algunas jugadoras llegaron cuando el encuentro ya estaba en marcha.

Pese a las complicaciones, la deportista valoró la posibilidad de volver a participar de una competencia en la capital santacruceña y destacó el entusiasmo del grupo por representar nuevamente a su institución.

Las historias de cada delegación reflejan el esfuerzo que existe detrás de estos encuentros: kilómetros recorridos, organización, viajes y muchas horas de entrenamiento para compartir una pasión en común.

Los cruces de semifinales: cuatro partidos por un lugar en las finales

La programación oficial de este sábado 28 de noviembre presenta los encuentros más importantes de la competencia. En ambas ramas se disputarán las semifinales que determinarán a los equipos que buscarán el título el domingo.

En la rama femenina, la primera semifinal está programada para las 15:15, con Universitario de Caleta Olivia frente a Juan Bautista Rocha. La segunda tendrá lugar a las 20:15 y enfrentará a Real Madrid de Río Grande con ALUBAL.

En masculino, Juan Bautista Rocha y Real Madrid de Río Grande protagonizarán la primera semifinal desde las 16:30. Por su parte, Los Dos Pinos de El Calafate se medirán con Atlético Boxing Club a las 21:30, en el segundo cruce de la categoría.

La jornada también contempla partidos correspondientes a la definición de las posiciones del quinto al séptimo puesto, tanto en femenino como en masculino.

De esta manera, el conjunto anfitrión tendrá una oportunidad importante de buscar un lugar en la final masculina frente a Los Dos Pinos, mientras que las demás instituciones intentarán sostener su protagonismo en una competencia que reúne a algunos de los principales representantes del handball regional.

La delegación de Los Dos Pinos de El Calafate. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

La UNPA también acompaña el desarrollo del torneo

El campeonato cuenta además con la colaboración de estudiantes de tercer año de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

Lucas y Fernanda explicaron que se encuentran realizando sus prácticas finales mediante tareas de atención inmediata y asistencia prehospitalaria.

Entre las intervenciones que pueden realizar se encuentran el control de sangrados nasales y la atención de inflamaciones mediante la aplicación de compresas frías.

De esta manera, el torneo también representa un espacio de formación práctica para los futuros profesionales de la salud, que acompañan a los deportistas durante las jornadas de competencia.

El domingo se definirán los campones de cada rama. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

El domingo llegan las finales

Con las semifinales programadas para este sábado, el Torneo Aniversario del Atlético Boxing Club se encamina hacia su jornada de definiciones.

Este domingo 29 de noviembre se disputarán los encuentros finales y la consagración de los campeones de las ramas femenina y masculina, en el cierre de cuatro jornadas de handball en la capital santacruceña.

La novena edición vuelve a demostrar que el deporte es mucho más que una competencia. Para los clubes participantes significa representar a sus localidades, compartir experiencias y fortalecer los vínculos que mantienen vivo al handball en la Patagonia.

Con el acompañamiento de las instituciones, los dirigentes, los cuerpos técnicos, los estudiantes y las familias, Río Gallegos vuelve a convertirse en punto de encuentro para el deporte regional, con el Atlético Boxing Club como anfitrión de una verdadera fiesta del handball patagónico.

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