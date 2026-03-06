Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La reciente detención de Britney Spears, por supuesta conducción bajo los efectos del alcohol, ha reavivado el debate sobre su vida personal y el trato que recibe en los medios; en este marco, Jason Alexander, quien fue su esposo durante 55 horas en 2004, se manifestó, públicamente, para pedir mesura y respeto hacia la cantante.

Alexander utilizó su cuenta de Instagram para expresar su preocupación por la rapidez con la que se difunde información sin la verificación adecuada; destacó que, si los informes sobre el nivel de alcoholemia son correctos y Spears marcó 0,06, esa cifra estaría por debajo del límite legal en la mayoría de los estados del país; además, destacó que, si sólo se hallaron medicamentos prescritos en su sistema, el enfoque mediático debería cambiar de manera considerable.

También, el exmarido de Spears advirtió sobre las posibles consecuencias de la especulación. “Rumores se propagan más rápido que los hechos y, de repente, alguien está siendo juzgado antes de que la verdad sea clara”, escribió; Alexander insistió en que, la cantante, merece un trato justo y un proceso adecuado, sin titulares construidos sobre conjeturas.

“Britney Spears merece lo mismo que cualquier otra persona: hechos, imparcialidad y el debido proceso, no titulares basados en especulaciones; dejemos que se conozcan los hechos antes de convertir la vida de alguien en otro circo mediático”, se lee en el comunicado.

Detalles del arresto y proceso legal

La policía del condado de Ventura detuvo a Britney Spears el miércoles 4 de marzo, cerca de su domicilio, en torno a las 21:28 hs; según los registros oficiales y el audio de la llamada al 911, el vehículo de la cantante, un BMW negro, circulaba de manera errática: cambiaba constantemente de carril, aceleraba, frenaba bruscamente y no tenía una luz trasera encendida; los agentes siguieron el automóvil hasta detenerlo, iniciando el procedimiento legal correspondiente.

Posteriormente, la artista fue trasladada a un hospital para realizarle pruebas de sangre y confirmar su nivel de alcohol; fue ingresada, formalmente, el jueves 5 de marzo a las 3:02 hs de la madrugada y liberada a las 6:07 hs de la mañana; los resultados químicos definitivos aún no han sido publicados, mientras la investigación sigue abierta.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos formales más allá de la sospecha inicial de conducción bajo los efectos del alcohol; el caso podría derivar en sanciones menores, como conducción temeraria o tenencia simple de sustancias, en caso de que se hallaran medicamentos en el vehículo.

El representante de Spears calificó el incidente de “desafortunado” y “sin excusas”; además, agregó que, la cantante, “va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley” y que, este episodio, podría ser el punto de partida para cambios esperados en la vida de Spears; también, el portavoz afirmó que la familia y los allegados están trabajando en un plan para apoyar el bienestar de la artista, mientras, sus hijos, pasarán más tiempo con ella durante este período.

Britney Spears deberá comparecer ante el tribunal el lunes 4 de mayo, según los registros públicos; en este momento, las pruebas químicas y el curso de la investigación determinarán si la cantante enfrenta cargos graves o sólo infracciones menores.

