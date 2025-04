Hernán Drago viajó a las Islas Malvinas con veteranos de guerra y mostró los lugares neurálgicos del conflicto El conductor partió el sábado pasado desde Río Gallegos rumbo a las Islas Malvinas. Durante toda la semana compartió videos de su emotiva experiencia al acompañar a veteranos de guerra en un recorrido por los escenarios del conflicto de 1982, transmitiendo momentos de reflexión y respeto desde las islas.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El modelo y conductor Hernán Drago se encuentra en el corazón de las Islas Malvinas, acompañando a un grupo de veteranos de guerra en una experiencia que definió como “uno de los momentos más trascendentes” de su vida. A través de sus redes sociales, el modelo y conductor compartió imágenes, reflexiones y testimonios que retratan el lado más humano y conmovedor del conflicto del Atlántico Sur.

“Este viernes santo estoy en el centro de las islas, recién entramos a conocer la iglesia. Hay muy poca gente en la calle y todos nos decían ‘aprovechen, salgan a caminar que nunca está el día así’, relató Drago desde su cuenta. “La verdad que no hay viento, hay una resolana y esto lo toman como un día de verano. Deben estar haciendo unos 12° o 13°. Generalmente hay viento o lluvia”.

La visita forma parte de una semana de homenaje, recogimiento y memoria junto a veteranos del noreste argentino. En este contexto, Drago anunció que realizará un vivo especial a las 18:30, donde los excombatientes compartirán sus historias y experiencias personales: “Es una homenaje, ojalá puedan brindarle su agradecimiento y amor como yo tuve la oportunidad de hacerlo”, indicó.

El sábado pasado, minutos antes de abordar el avión que lo llevaría desde Río Gallegos a las islas, el conductor dejó claro que este “no es un viaje más”: “Seguramente esté muy desconectado de las redes y del teléfono, pero muy conectado con esto (el corazón) y con esto (la cabeza)”, dijo.

En el primer día en las Islas Malvinas, el grupo visitó el Cementerio de Darwin, donde yacen 236 soldados argentinos. “Muy fuerte. Es muy difícil de describir en palabras. Acá uno contempla el clima, el silencio… Un silencio triste, y a la vez de orgullo, agradecimiento y respeto”, expresó visiblemente emocionado y agregó: “Imposible no emocionarse, imposible no llorar”.

Las reacciones a sus publicaciones no tardaron en llegar. “Me empezaron a escribir decenas de familiares. Una chica me agradeció haber buscado el nombre de su papá en una de las tumbas. Otra me escribió que ella estaba en la panza de su mamá cuando su padre combatía acá. Por suerte volvió. Son muchas historias que me cuentan por día”, compartió.

Durante la travesía, también visitaron puntos neurálgicos del conflicto, como Monte Tumbledown y Monte Longdon. Allí, Drago se enfrentó a la crudeza del pasado. “Estas son las cocinas donde el escuadrón Nro. 5 de la Armada Argentina estaba apostado”, relató. “Recibieron la orden de rendirse pero decidieron apagar la radio y resistir hasta quedarse sin municiones. Eso sucedió acá, donde se perdieron 30 vidas de soldados argentinos y 15 soldados ingleses”.

“Fíjense el cráter de este mortero. Miren el tamaño. Uno puede describir este lugar de muchas formas, pero desolador es una palabra que lo inicia”, comentó, mientras mostraba restos de guerra aún presentes en el terreno.

Entre trincheras, garrafas marcadas con “Industria Argentina” y utensilios de campaña, Drago retrató no solo el paisaje, sino también la memoria viva de un conflicto que marcó a generaciones. “Cuesta imaginar lo que pasó acá, incluso con todo lo que uno ya sabe”, reflexionó al mostrar objetos pertenecientes al batallón número siete de La Plata.

En su último posteo, Drago publicó dos fotos significativas: una en una trinchera y otra ascendiendo un monte. “Muchos sentimientos difíciles de expresar en palabras. Por eso, con estas dos fotos —de cientos que me llevo junto a imágenes y lágrimas que mis ojos jamás olvidarán— intento transmitir tanta emoción y orgullo por quienes defendieron y dejaron la vida por nuestro país”, escribió.

En sus propias palabras, “este lugar es, después del tercer o cuarto día, un poco liberador”. Y añadió con humildad: “Yo siento, y me hago cargo, que hice lo que corresponde como compatriota, en la medida de lo que uno puede. Sé que hay gente que no lo tiene al alcance, pero yo pude, y lo hice”.

El conductor también remarcó el impacto que tuvo el viaje en los propios veteranos: “Muchos volvían por primera vez desde 1982. Uno me dijo que volvió ‘a sacarse un gran peso de la mochila’. Cuando le pregunté si lo había logrado, me dijo ‘sí, lo conseguí’”.

Además, destacó el rol de estos héroes en la educación: “Les pregunté si sus charlas en las escuelas iban a ser iguales después de esta experiencia, y todos me dijeron claramente que no. Esta vivencia los transformó”.

“Gracias eterno a todos los que han estado, a los que han vuelto, a los caídos y a las familias de los veteranos. Todo mi amor”, concluyó Drago desde las Islas Malvinas.