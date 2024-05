El presidente de YPF, Horacio Marín, contó que viajó a Estados Unidos para explicar el programa 4×4 de la compañía. “Es el plan que tenemos en YPF para los próximos cuatro años, que significa poder cuadruplicar la compañía, que básicamente se basa en el desarrollo de Vaca Muerta (en la Cuenca Neuquina) de petróleo, de llevarlo al máximo para toda la industria”, detalló en diálogo con Radio Mitre.

En marzo pasado, el directorio de la empresa aprobó el plan para desprenderse de un paquete de 55 áreas maduras en varias provincias del país. “Estamos saliendo al mercado con 55 áreas para que se desarrolle una industria de empresas más chicas en Argentina. Hay mucha gente que lo quiera hacer”, dijo Marín y aseguró que “al final del día es un solo objetivo, que Argentina exporte, 30 mil millones de dólares a partir del año 2031”.

En tanto, tal como lo había afirmado durante su exposición en el VI Fórum Nacional de Energía organizado por LIDE Argentina, Marín sostuvo que “sin el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) no hay GNL en la Argentina. ¿Por qué? Porque es un proyecto que requiere para la infraestructura, tres caños como del Néstor Kirchner, que equivalen a 6 mil millones de dólares. Toda la sumatoria de toda la infraestructura necesaria es de 30 mil millones de dólares y eso se puede hacer únicamente con un solo proyecto que llamamos Argentina en el Eje, cual lidera YPF con Petronas, pero estamos invitando a toda la industria argentina”.

Para eso, dijo que son necesarios “ocho Fortín de Piedra“, que fue el proyecto de “diseño y construcción de las instalaciones de superficie para extracción, tratamiento y transporte de gas” producido por la empresa Tecpetrol en Vaca Muerta. “Son otros 18 mil 400 millones de dólares. Estamos hablando de 50 mil millones de dólares. Sería el proyecto más grande de infraestructura y de producción de la Argentina. Y para eso tiene que ser rentable a bajos precios y la única forma que se logra es con el RIGI”, insistió el CEO de YPF.

En ese marco, siguió con el ejemplo de Fortín de Piedra para evidenciar que, en ese momento, “utilizamos mil pymes. Imaginate lo que va a ser esto. O sea, cuando se discute que las pymes no van a tener trabajo con el RIGI, no es así. Va a explotar. Esto es extraordinario”, definió y subrayó su objetivo en la empresa: “Vine a YPF para que la Argentina exporte 30 mil millones de dólares. Sin RIGI no se va a exportar 30 mil millones de dólares. El GNL tiene que ser una política de Estado”, enfatizó.

En el proyecto Ley Bases que envió Javier Milei al Congreso, y que cuenta con media sanción en Diputados y se trata en el Senado de la Nación, el capítulo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece un marco legal de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios para atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares. La iniciativa tiene como objetivo generar un ambiente de seguridad jurídica que fomente la llegada de capital extranjero y nacional.

Palermo Aike, otra Vaca Muerta

El diario británico The Telegraph definió a Vaca Muerta como “la Texas de América Latina”, por lo que el presidente de YPF ratificó esa aseveración al indicar que esa cuenca “tiene 16 billones de barriles. Eso es siete veces las reservas actuales de la Argentina. Nosotros hemos estudiado todas las cuencas, y Argentina en Latinoamérica es privilegiada”, ratificó.

En ese contexto, Marin anticipó que “dentro de dos meses vamos a saber si Palermo Aike (en la provincia de Santa Cruz) es otra Vaca Muerta. Vamos a saber si realmente es el segundo shale del país”.

Palermo Aike, en Cuenca Austral, es la gran esperanza para los hidrocarburos santacruceños.

Tal como lo ha informado anteriormente La Opinión Austral, el proyecto en esa cuenca de Santa Cruz avanza en la perforación no convencional sobre la roca madre de Palermo Aike, en el Yacimiento El Cerrito, ubicado a 80 km de El Calafate.

Las tareas de perforación comenzaron el pasado 10 de septiembre en la zona de Cañadón Deus, en un área de 50 km2. El pozo se realizó a una profundidad superior a los 3.000 metros, una rama horizontal de 1.000 metros y contó con 50 etapas de fractura.

La inversión inicial estimada es de USD 50 millones, mientras que el eventual desarrollo masivo demandará no menos de USD 1.000 millones, de acuerdo a las estimaciones de las empresas ofrecidas a la provincia en un plan que contempla realizar hasta 5 pozos exploratorios a distintos niveles.

