El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró este jueves que si el Congreso de la Nación no aprueba el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que está adentro de la Ley Bases, no habrá desarrollo para la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en Vaca Muerta. Sin ese incentivo no se podría concretar el proyecto 30.000 millones de dólares que tienen en vista con Petronas.

Se trata de tres unidades flotantes de procesamiento de GNL para instalar entre Buenos Aires y Río Negro con el fin de llegar a producir 25 millones de toneladas por año (MTPA). “Hemos hecho muchos estudios con nuestro socio YPF. El siguiente paso es madurar el proyecto, pero ahora estamos esperando la nueva ley de inversiones”, dijo Abang Yusuf, VP Senior de GNL en Petronas, a la agencia Reuters durante al margen de la conferencia sobre energía CERAWeek de S&P Global en Houston.

En tándem, desde Buenos Aires en el VI Fórum Nacional de Energía de LIDE Argentina, Marín aseguró que “sin RIGI, no hay GNL”. Y en ese sentido agregó que dentro de dos semanas viajará a Kuala Lumpur, Malasia, para apurar el proyecto que tiene en estudio YPF con Petronas para concretar la inversión que se definiría en julio de 2025.

Las declaraciones del CEO de YPF fueron mientras se debate la Ley Bases en el Senado de la Nación, luego de la aprobación en la Cámara de Diputados. El RIGI ofrece una gran baja del costo de capital a las inversiones mayores a los US$ 200 millones, estabilidad tributaria con muy bajos impuestos, acceso libre a los dólares y preferencias aduaneras para las importaciones.

El oficialismo de La Libertad Avanza asegura que con estos beneficios para las grandes empresas sería la única forma de otorgar rentabilidad al proyecto. sin embargo en la Cämra alta el título del Régimen de Inversiones es uno de los más cuestionados.

YPF, según dijo Marín, piensa en asociar a toda la industria petrolera al mega proyecto “Argentina LNG”, una obra que sería la más grande de infraestructura de la historia del país. Para eso, ya tendría conversaciones avanzadas con Pan American Energy (PAE), de Alejandro Bulgheroni. Además, la petrolera buscará también como socios al resto de los principales productores de gas de Vaca Muerta, entre ellos Tecpetrol de Paolo Rocca; y Pampa Energía de Marcelo Mindlin, dos firmas que tenían en estudio proyectos de gas licuado que no serían rentables.

Marín dijo que Argentina podría convertirse en el quinto o sexto exportador de GNL con unos 120 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas natural a partir de 2023, por detrás de Estados Unidos, Qatar, Australia, Rusia y Malasia. Los principales compradores internacionales serían la Unión Europea -Alemania, Francia, España-, China y la India.

