El cantante Harry Styles estrenó el videoclip de “Aperture”, el single principal de su esperado nuevo álbum “Kiss all the time. Disco, occasionally” previsto que se publique, a nivel mundial, el 6 de marzo de 2026 a través de Columbia Records.

El videoclip de “Aperture” muestra a Harry colaborando, una vez más, con el aclamado director Aube Perrie (“Satellite”, “Music For A Sushi Restaurant“).

“Kiss all the time. Disco, occasionally” es el cuarto álbum de estudio de Styles y el primer lanzamiento musical desde el álbum récord “Harry’s House de 2022”, que se llevó el premio máximo a “Álbum del Año en los Grammy Awards 2023”; el nuevo disco, de 12 temas, fue escrito por Harry y producido, ejecutivamente, por Kid Harpoon.

El disco se encuentra disponible para reserva anticipada en todos los minoristas físicos y digitales del mundo; además, ofertas exclusivas de color y paquetes disponibles en la tienda web del artista: https://www.hstyles.co.uk/tour/

El cantante hará su tan esperado regreso al escenario global con una residencia en siete ciudades en 2026; promocionado por Live Nation, Together, Together incluirá 50 paradas en Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney de mayo a diciembre; Styles actuará, exclusivamente, en estas ciudades en 2026.

Entre los momentos destacados de la gira, se incluyen 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York y una temporada de seis noches en el estadio de Wembley; los invitados especiales incluyen a Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman en fechas seleccionadas.

Tracklist de “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” de Harry Styles

1. Aperture

2. American Girls

3. Ready, Steady, Go!

4. Are You Listening Yet?

5. Taste Back

6. The Waiting Game

7. Season 2 Weight Loss

8. Coming Up Roses

9. Pop

10. Dance No More

11. Paint By Numbers

12.Carla’s Song

Leé más notas de La Opinión Austral