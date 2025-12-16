Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de tantas polémicas, cruces, bajas, idas y vueltas, Bandana está de regreso y volverán a subirse a escenario del “Gran Rex”.

El grupo, formado por Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lissa Vera, anunció, a través de su cuenta oficial de Instagram, que el reencuentro será en marzo de 2026, en el mismo escenario donde vivieron sus noches más inolvidables.

“La espera terminó; después de 25 años, “Bandana” vuelve a reunirse para una noche que promete emoción, recuerdos y canciones que siguen marcando la historia”, escribieron.

La cita será el próximo viernes 6 de marzo; la preventa es exclusiva para clientes Galicia, la cual ya comenzó, mientras que la venta general se habilitará el martes 16 de diciembre, también, desde las 13 hs, en TuEntrada.com.

Precios de las entradas para Bandana en el Gran Rex

Platea 1: $103.500

Platea 2: $92.000

Platea 3: $92.000

Platea 4: $86.250

Platea 5: $80.500

Super Pullman 1: $97.750

Super Pullman 2: $74.750

Pullman 1: $63.250

Pullman 2: $57.500

Pullman 3: $51.750

Pullman 4: $46.000

Pullman 5: $40.250

Valeria Gastaldi habló sobre sus diferencias con Lissa Vera y la crisis de Lourdes en pleno regreso de Bandana

La reciente presentación de Bandana en un boliche de la Costanera, un show corto de apenas siete canciones que ya estaba anunciado, volvió a poner al grupo en el centro de la escena y alimentó las expectativas por su regreso oficial; en esta línea, Valeria Gastaldi decidió profundizar sobre la interna que atravesaron y habló, abiertamente, de sus diferencias con Lissa Vera, especialmente en torno a cómo cada una manejó la crisis de Lourdez.

“La idea era lanzar los shows esa semana, que yo estuve en argentina, pero… bueno, Lissa estaba sobrepasada,; sos días tuvo un par de temas personales y explotó”, indicó Gastaldi, explicando por qué los anuncios vinculados a los shows de marzo, en el Gran Rex, se demoraron más de lo previsto.

La cantante retomó, además, lo que ya había expresado antes del recital de noviembre, apuntando, nuevamente, a las dificultades que enfrentaron: “Ella no pudo estar en varias cosas, varios compromisos pautados, entonces, decidimos postergar un poquito la salida. (…) La idea era que, cuando vaya, las entradas ya estén vendidas”.

A pesar de los cruces, dejó en claro que el vínculo entre ellas se mantiene firme: “Tenemos una hermandad muy sólida y, aunque hayan discusiones dentro de la banda, obvio que, a esta edad, uno no siempre está de acuerdo con todo. (…) Cuando Lissa dijo “chicas, yo no puedo, me bajo”, nosotros dijimos continuamos igual, vamos las tres“.

Con el correr de los días, según relató, la situación se fue acomodando: “Cuando pudo apartarse de todo el caos interno que estaba transitando, Lissa se dio cuenta que no se lo quería perder”.

