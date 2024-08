En su exposición en el Consejo de las Américas, el presidente Javier Milei desestimó la posibilidad de avanzar en una devaluación. El Grupo La Opinión Austral estuvo presente en el Hotel Alvear de Buenos Aires con la cobertura más completa del evento que reunió a los empresarios y políticos más importantes del país.

“No estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos, vamos a trabajar en cambiar los niveles de productividad“, remarcó en su discurso ante empresarios.

En tanto, al resaltar los logros de su Gobierno apuntó: “Iniciamos la reconstrucción del país, logramos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”.

También destacó “el superávit financiero, el déficit cero en el primer mes de gestión”.

El mandatario Javier Milei brinda su discurso en el Council de las Américas y en sus primeros minutos repasó la “herencia” que recibió el gobierno anterior: “Era la suma de todos los males”.

“El Gobierno que se fue esperaba que resolviéramos como liberales libertados y no como liberales libertarios para que los problemas de stocks y flujos combinados derivaran en una tremenda hiperinflación”, aseguró.

Según detalló, la idea del peronismo era “en enero poder volver con todo el ajuste hecho por el mercado y de la peor manera con las consecuencias si no hubiéramos hecho el programa que hicimos”.

“Estaba claramente premeditado para que voláramos por los aires en un mes. A eso se les agregaba tarifas atrasadas y otros precios importantes de la economía pisados, y el BCRA tenía reservas netas negativas por 11 mil millones de dólares, íbamos camino a la peor crisis de nuestra historia”, argumentó.

Los puntos más destacados del discurso de Javier Milei en el Consejo de las Américas

• “En el resto del mundo se está hablando del milagro argentino y sin los colosos que tengo como ministros, esto sería imposible”.

• “Esta administración ha tenido que enfrentarse a la peor de las crisis heredadas, tanto a nivel económico como político de toda la historia argentina”.

• “Es la primera vez en la historia, desde el inicio del siglo XX hasta hoy, que tenemos resultado financiero positivo sin estar en default”.

• “En 6 meses logramos terminar y liquidar el déficit cuasi fiscal, consolidando un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”.

• “En el primer mes logramos el déficit cero y cortamos con la emisión. También terminamos con el déficit cuasi fiscal, los pasivos remunerados y el tema de los puts”.

• “Desde que iniciamos la Fase 2 de nuestro programa, ya no existe ninguna canilla de emisión monetaria en la República Argentina”

• “Nosotros no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos, vamos a trabajar en cambiarle los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer por culpa de los desaguisados de los economistas de mala calidad y por gobiernos de pésima y peor calaña”.

• “Igual, todavía seguimos pagando los platos rotos del verdadero mazazo que fue la emisión de trece puntos del PBI en el último año. Pero, gracias al ancla fiscal y monetaria, logramos evitar la hiperinflación, y la estamos bajando”.

• “Es interesante, todo el mundo ve el milagro menos los argentinos”.

• “Nos hemos ocupado del largo plazo, hemos emprendido un plan de reformas que es el más ambicioso de toda la historia Argentina”.

• “La reforma que nosotros llevamos a cabo con el DNU y la Ley Bases es ocho veces más grande que lo que hizo Menem en todo su gobierno; y eso lo hicimos en 6 meses, con 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores. Háblame de gestión ahora”.

• “Nuestro programa económico se sostiene sobre tres grandes fundamentos: una macroeconomía ordenada sin trampas ni atajos, para darle una solución definitiva al problema de la inflación; un profundo recorte del gasto público para aliviar la carga del sector privado, y una atención obsesiva a desregular y devolverle la libertad a cada uno de los argentinos”.

• “Hemos asumido un compromiso innegociable con el equilibrio fiscal. La economía tiene reglas claras, y la primera es que no se puede gastar más de lo que a uno le ingresa”.

• “Cuando nos pusimos a despilfarrar lo que no había no sólo nos fue pésimo, sino que lo que más perdieron son los que menos tienen, que pagaron los platos rotos con impuesto inflacionario”.

• “Quiero adelantar que vamos a rediseñar la forma en la que se escribe el Presupuesto”.

• “Decidimos que nuestra metodología se va a llamar déficit cero, y eso implica que el resultado financiero es cero. Por lo tanto, Argentina deja de tomar nueva deuda”.

• “Aviso que rolear la deuda no es nueva deuda”.

• “Mientras que hubo un sacudón financiero en todo el mundo, ¿cuál fue el único lugar que subió y le fue mejor? Argentina”.

• “El superávit primario va a ser igual a los intereses. Y como está planteado en términos de déficit cero, se puede hacer que el presupuesto sea neutral en términos de ingresos”.

• “Va a haber una parte del gasto público que se va a acomodar, por ejemplo, que sigue a la inflación, y por diferencia sale el resto del gasto público consistente con esa regla”.

• “Se diseña una regla para no violentar de ninguna manera el déficit cero. No vamos a tener déficit fiscal”.

• “En lo que tiene que ver con la inflación, en los últimos 15 años sólo hubo dos países en la región que presentaron una inflación anual al 20%, y todos sabemos cuáles son: uno fuimos nosotros, el otro es la dictadura sangrienta del criminal Nicolás Maduro”.

• “Resulta imposible calcular gastos o planificar un futuro digno con la inflación comiéndole el bolsillo a los argentinos, por eso terminar con ella es instrumental para recuperar la confianza de todos los actores económicos, que fue dilapidada por los gobiernos anteriores”.

• “Es por esas experiencias pasadas que aprendimos que ordenar lo fiscal y lo financiero es condición sine qua non para volver a crecer. Sin una macro sustentable todo lo demás es efímero. No va de la micro a la macro. Ustedes ordenan la micro y la macro es un desastre, van a terminar mal.

• “Por eso hacemos del equilibrio fiscal un mandamiento, uno que trascienda cualquier cambio de gestión y logre quedar para la posteridad”.

• “En cuanto al plan de desregulación que afecta a cada uno de los sectores de la economía, la evidencia empírica está de nuestro lado. Los países más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos; al margen que tienen 50 veces menos de pobres en el formato extremo y 25, si lo toman en el estándar”.

• “Esto implica luchar, contra los intereses particulares de la casta empresarial, los intereses de la casta sindical y, en especial, contra los intereses de la casta política, que es la que protege esos intereses sectoriales, algo que el ministro Sturzenegger llama, ingeniosamente, el Triángulo de las Bermudas, porque en el vértice entre esos elementos, el país entero desaparece”.

• “Tan solo en el mes de julio subieron los índices de patentamiento en un 19%, la producción de autos un 48%, las ventas minoristas un 40%, la construcción un 12% y la actividad en el mercado inmobiliario un 36%”.

• ”Nosotros vamos en serio, queremos dejar atrás el modelo fracasado del Estado presente y volver a instaurar el modelo de la libertad”.

• “Estamos haciendo un cambio profundo, de raíz, y todo cambio profundo requiere de tiempo, un bien escaso que debe ser usado con prudencia y sabiduría si queremos que este nuevo modelo se sostenga en el tiempo”.

• “La gente no puede esperar más, pero entiende que este es el único camino, la política debe comprender lo mismo y acompañar —con su propio esfuerzo— el de la ciudadanía”.

• “De nada sirve hacer cambios que no puedan perdurar, esa historia ya la vivimos. Gobiernos que fracasan tras apurarse en dar soluciones que luego no pueden sostenerse, generando un daño peor al que se encontraba inicialmente. Nosotros no estamos dispuestos a repetir esa historia.”

• “No nos importan las presiones, vengan de donde vengan, porque nosotros no vinimos aquí a hacer demagogia, vinimos aquí a cambiar las cosas en serio y para siempre”.

• “El crecimiento se genera por inversión y la inversión hay que financiarla, y se financia con ahorro”.

• “El ajuste fiscal de 15 puntos del PBI lo que hace es devolverle el dinero al sector privado”.

• “Mientras que en diciembre discutíamos la hiperinflación, hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años”.

• “Esa carga del Estado corriéndolo del medio, está devolviendo los fondos al sector privado para que invierta y podamos crecer.”

• “En la medida en que vayamos reduciendo el gasto público y volviendo cada vez más sostenible el superávit que tanto esfuerzo nos costó conseguir, vamos a bajar impuestos”

• “Me voy a encargar personalmente de quitarle la bota del cuello a todo el sector privado para que podamos volver a crecer genuinamente, porque la riqueza la crea el sector privado y no los parásitos del sector público”.

• “Si no lo estamos haciendo a la velocidad que nos gustaría es porque aún no están dadas las condiciones, y dar el paso a las apuradas es poner en riesgo todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Es mucho más fácil hacerlo en el papel que instrumentarlo, en especial cuando del otro lado están los orcos”.

• “Vamos a respetar los tiempos y condiciones que tiene nuestro programa económico, el mismo que le propusimos a la sociedad y el mismo que acompañó con su voto”.

• “Estamos purgando al sistema económico argentino de un cáncer de décadas, que es el populismo monetario. En Argentina no va más tirarle una alfombra encima a la crisis tomando deuda e imprimiendo dinero”.

• “Aprendimos, de una vez y para siempre, que no sirve salir de la crisis con emisión. Lamentablemente, lo mismo no se puede decir del resto del mundo libre, que cada día se endeuda más y cada día licúa más el valor de sus monedas”.

• “Tenemos honestidad intelectual y un compromiso que hemos asumido con la sociedad para salir de la crisis que heredamos haciendo los deberes y con crecimiento genuino, no haciendo chamanismo económico”.

• “Haciendo las cosas bien, Argentina puede ir a contracorriente del mundo y ser un oasis de estabilidad en el desierto del populismo global”.

• “25 años de populismo económico, de default, violación de contratos y de imprevisibilidad jurídica nos han dejado en un país descapitalizado, con sus mejores empresas subvaluadas y con casi 300.000 millones de dólares de los argentinos fuera del sistema”.

• “Es en ese momento de incertidumbre en las finanzas globales que las ventajas comparativas de las que gozamos como nación destacan por su valor, tenemos sectores primarios dinámicos con fuentes de recursos inagotables, recursos que el mundo necesita y seguirá necesitando esté en crisis o no”.

• “Estamos emprendiendo un cambio de paradigma, no solo económico, sino también social, político y cultural. Vamos a contramano de la dirección que, en el último tiempo, están emprendiendo muchos países del mundo. Mientras otros países proponen censura, nosotros proponemos libertad de expresión”.

• “Los argentinos ya nos dimos cuenta de que toda la perorata buenista es una estafa al servicio de la opresión, de que siempre los que se hacen los paladines de la moral y los defensores de los desahuciados terminan siendo los autores de las peores atrocidades”.

• “Tenemos la posibilidad de que la Argentina sea un refugio de desarrollo, paz y prosperidad para el mundo libre, en las próximas décadas”.

• “Si el mundo siguiera por la senda que transitó, desde la posguerra en adelante, la senda que va hacia mayor integración comercial y productiva nos va a ir extraordinariamente bien”.

• “Desde que lo sancionamos el RIGI se acumulan anuncios tras anuncios de inversión a lo largo y a lo ancho del país”.

• “La sociedad tiene que saber que las grandes inversiones no van a llegar a las provincias que no adhieran al régimen y los políticos negadores de la realidad tendrán que elegir entre quitarse sus anteojeras ideológicas y acompañar el cambio o condenar a sus propios ciudadanos privándolos de mayor actividad, más trabajo y más riqueza en sus distritos.”

• “Las provincias también se comprometieron a ayudar a bajar el gasto público de 40 a 25 puntos del PBI. Quiero ser claro: sólo con el ajuste nacional no alcanza. El 44% del gasto del Estado de nuestro país corresponde a las provincias y los municipios”.

• “Quiero invitarlos a acompañarme en esta gesta por hacer de la Argentina el país más próspero, libre y pujante que alguna vez fue, para que seamos nuevamente una tierra de oportunidades”.