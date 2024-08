Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

L-Gante, el fenómeno del RKT, presenta su nuevo álbum, titulado “Celda 4” este miércoles 14 de agosto y marca una nueva etapa en su carrera.

“Hoy 21 hs sale “Celda 4” en Spotify. Son trece canciones que combinan Hip-Hop, Reggaetón, Cumbia y por supuesto RKT, con mucho orgullo de parte de este humilde narrador argentino para todo el mundo”, señaló el artista en un posteo en sus redes sociales.

Durante una entrevista con el medio Rolling Stone, el artista argentino no solo habló de su trabajo discográfico, sino que también trazó un paralelismo impactante entre su experiencia personal y la trágica “Masacre de Floresta” de 2001.

El año pasado, L-Gante enfrentó una dura etapa al ser arrestado por “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad” y pasar cien días en la Delegación Departamental de Quilmes. Durante su tiempo en prisión, el artista compuso y lanzó “El día más feliz”, un tema que definió como “el más sincero” de su carrera. En la entrevista con Rolling Stone, L-Gante comentó: “El tema ‘El día más feliz’ fue una forma de abrir mi corazón y mostrar mi realidad. En el videoclip, mi familia está presente porque ellos fueron mi mayor apoyo durante esos tiempos difíciles”.

Para L-Gante, el tiempo en prisión fue visto de manera paradójica como un “descanso” que le permitió reconectar con la música. “Salir de la celda y volver a sentir la música fue como renacer para mí. Me ayudó a enfocarme y a crear este álbum, que es una parte importante de mi historia”, explicó el artista. “Celda 4” presenta una introspección profunda sobre sus vivencias y su entorno, con temas que exploran su honestidad y su realidad.

Durante la entrevista, L-Gante también hizo un paralelismo entre su experiencia y la trágica Masacre de Floresta. El 29 de diciembre de 2001, tres jóvenes hinchas del Club Atlético All Boys fueron asesinados en un minimercado por un oficial de policía durante una protesta. “No puedo evitar pensar en cómo esas tragedias dejan cicatrices profundas en las comunidades. Mi tiempo en prisión fue una experiencia dura, pero también me hizo más consciente de la realidad que nos rodea”, afirmó L-Gante.

En sus palabras, L-Gante destaca su honestidad brutal como un sello distintivo de su música. Al hablar sobre el tema “Ni con el Chapo” de su nuevo álbum, explicó su filosofía de expresar lo que piensa sin censuras: “Siempre diré lo que tenga ganas de decir. No me voy a quedar callado nunca. A menos que tengan razón. Eso es lo que me hace auténtico y me conecta con mi gente”, dijo el artista.

La evolución de L-Gante desde sus días en el fútbol hasta su actual estrellato en la música demuestra una resistencia y autenticidad inquebrantables. Aunque su carrera ha estado llena de altibajos y controversias, su compromiso con narrar su propia historia sigue siendo su mayor fortaleza. Con “Celda 4”, L-Gante continúa consolidándose como una figura auténtica y representativa de la realidad de muchos jóvenes argentinos.