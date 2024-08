En plena sesión, Lilia Lemoine contó que fue violada: “Esperé 18 años para poder decirlo” En medio del debate por la ampliación del Registro de Datos Genéticos, Lemoine contó que fue víctima de abuso sexual. Si no lograste defenderte, lo denunciás. Y hasta que no quede preso, no parás”, expresó la diputada libertaria.

Por La Opinión Austral | 14 de agosto 2024 · 20:51 hs.