Luego de que Fabiola Yáñez denunciara a Alberto Fernández por violencia de género —lo que llevó a que el expresidente fuera imputado por “lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo”—, la familia de la exprimera dama, que reside en la Patagonia, se mostró sumamente preocupada: “Nunca nos presentó a Alberto, ahora entendemos por qué”.

En diálogo con el Diario Río Negro, la abuela de Fabiola, Violeta Verdugo de Yáñez, quien vive en la localidad rionegrina de General Roca, expresó su profunda angustia por la situación que atraviesa su nieta, a quien crió hasta los 12 años antes de que su madre se casara y la llevara a Misiones.

“Mi hijo me apaga el televisor porque me afecta todo esto, no pude ver las fotos dónde está golpeada”, comentó, en referencia a las imágenes difundidas de la exprimera dama con hematomas en los brazos y en el rostro, que habrían resultado de los golpes propinados por el expresidente.

El mencionado portal también informó que el tío de Fabiola, Cristian Yáñez, está cuidando a su madre Violeta. “Estamos muy dolidos, mi mamá tiene 83 años y está muy consternada, no pensábamos que pasaba esto”, afirmó.

“Que Alberto pague por lo que hizo”

Los familiares de la exprimera dama revelaron que nunca tuvieron contacto con el expresidente. “Fabiola nunca me presentó a Alberto. Yo estaba un poco sentida pero ahora me doy cuenta que ella nos estaba cuidando”, sostuvo Violeta.

En la misma línea, el tío de Yáñez indicó: “Nos manteníamos alejados porque ella nos mantuvo al margen y ahora entendemos por qué”. Y agregó: “Imaginate enterarme de lo que vivió mi sobrina y ver esas fotos, lo que significó para mi mamá que la crió”.

La distancia entre el exjefe de Estado y los seres queridos de Fabiola era tal que, durante los viajes que realizó Alberto a la provincia de Río Negro —en los cuales su expareja no participó—, nunca visitó a Violeta. “Todavía no pude conocer personalmente a Francisco (su bisnieto) solo lo vi por la televisión”, lamentó la mujer.

Por su parte, su hijo Cristian relató que Fabiola les explicó que los mantenía alejados de Fernández porque “no quería involucrarnos”, y destacó que mantiene comunicación con su hermana, la madre de la exprimera dama: “El otro día hablé con ellas, les mandé un mensaje. ´Estamos bien´, me respondió mi hermana”.

Violeta aseguró que apoya plenamente a su nieta: “Yo le creo, creo en la denuncia”. Del mismo modo, su tío manifestó su respaldo a su sobrina y arremetió contra Fernández: “Que Alberto pague por lo que hizo, que la Justicia responda”, sentenció.

A dónde llamar si sufrís violencia de género

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

Ofrece información, contención y asesoramiento en aquellas temáticas relacionadas con la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. Su objetivo es acompañarte en las distintas situaciones que estés atravesando, ya sea antes, durante o después de un episodio de violencia.

