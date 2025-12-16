Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei recibió este martes al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en Casa Rosada, cumpliendo su promesa de campaña de fortalecer el vínculo entre ambos países.

Al finalizar el encuentro, se acercó a la reja que separa el Palacio de Gobierno de la Plaza de Mayo y afirmó: “Todo va a estar bien. Vamos a tener una muy buena relación”. Felicitó al candidato del Partido Republicano por su contundente triunfo sobre la oficialista Jeannett Jara en la segunda vuelta electoral y le deseó éxitos en su gestión.

“Que triunfazo. Felicitaciones, fue glorioso”, resumió el libertario al saludarlo. “Un ejemplo”, respondió Kast, quien además valoró “la defensa ferrea” que profesa Karina Milei hacia el jefe de Estado.

Desde Balcarce 50, mediante un breve comunicado, destacaron: “La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”.

El mandatario argentino confirmó su presencia en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en Chile, prevista para el 11 de marzo. Durante la primera reunión participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. “Felicitaciones, una alegría muy grande”, se la escucha expresar a la menor de los Milei.

En el encuentro, ambos líderes trazaron una hoja de ruta para el inicio del mandato de Kast y definieron prioridades en seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, fomento del comercio e inversiones, y cooperación en sectores estratégicos de la economía.

“Con este objetivo, los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países”, precisó la administración libertaria.

A su vez, señaló que los principios que “guiarán” la nueva etapa del vínculo bilateral serán “la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región”.

Kast se retiró rumbo al Hotel Intercontinental para cumplir el segundo tramo de su agenda, que incluyó un almuerzo con empresarios argentinos y una reunión con el embajador chileno José Antonio Viera-Gallo.

Leé más notas de La Opinión Austral