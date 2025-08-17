Este sábado, Jey Mammón tuvo su regreso a “El Trece” en “La noche de Mirtha”, donde se refirió a la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto hizo tiempo atrás, en lo que se convirtió en una de las vueltas más comentados del ambiente televisivo y en redes sociales.

Durante la emisión, Mammón reflexionó sobre el período transcurrido desde la denuncia. “La pasé mal y la pasé bien, también, porque me encontré conmigo, con mucha gente a la que me tenía que acercar más y con personas que me tenía que alejar”, indicó.

Sobre su respuesta legal a las acusaciones, el conductor, reveló: “En un momento, inicié yo demandas, pero, luego, me cansé, porque tenía que poner la energía en esto que está pasando”; además, afirmó que “la gente nunca le dio la espalda”.

En un momento clave del programa, Mirtha Legrand fue directa y le preguntó si “la violación existió”, a lo que su invitado, sentenció: “La respuesta es ‘no'”.

Junto a Mammón, estuvieron Raúl Lavié, el reconocido cantante y artista; el actor Juan Gil Navarro; la periodista e integrante del panel de “Mujeres Argentinas“, Silvia Fernández Barrio y Rocío Marengo, quien habló de su primer embarazo junto a Eduardo Fort.

El lunes pasado, “El Nueve” marcó el regreso del humorista a la televisión con “Medianoche con Jey”; el programa de entrevistas y música en vivo debutó con un piso de 1 punto de rating; la primera invitada fue Graciela Alfano, quien habló sobre su carrera y la polémica del “Tapadogate”, que se mantuvo en 0,6 puntos, quedando en cuarto lugar en su franja; se transmite de lunes a viernes a las 22:30 hs.

