Luego de volver de su gira por Europa, L-Gante dio una nota para “Los Profesionales de siempre” (El Nueve), donde blanqueó su reconciliación con Tamara Báez y aseguró que su vínculo con Wanda Nara fue solo un “pasatiempo”; en este marco, la empresaria rompió el silencio y reveló qué opina acerca de los dichos del artista.

Los picantes dichos de L-Gante sobre Wanda Nara

En diálogo con Flor De la V, L-Gante, expresó: “Ahora, me siento re bien. Volví de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows; cansado, con ganas de volver, pero vine y acomodé un montón de cosas. Estoy acá, con Tamara, Jamaica y con mis amigos yendo a comer”.

Tras esta confesión, la conductora le consultó si volvió con la influencer. ”¿Volviste con ella? ¿Volviste con Tamara?“. ”Sí“, aseguró el cantante de Cumbia 420. “Pero… ¿en qué sentido decís que volviste con Tamara?, le volvió a preguntar. ”Y, en el mejor de todos; estamos bien”, aseguró.

En el estudio, los comentarios fueron de celebración. “¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aguante la familia!“, indicaron. Rápidamente, L-Gante dijo que “la familia es lo primero”; en ese instante, una panelista le consultó si todavía era amigo de Wanda Nara y resaltó que, la modelo, fue con Jamaica a ver a la madre de él al teatro. “Y, sí, tendría que seguir así, como amistad”, indicó.

Además, Elián detalló cómo fue su reconciliación con Báez. “Vos sabés lo que me costó volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso… Fue un montón”, afirmó, y, prosiguió: “Se ve que ella estaba en conflicto con su expareja y habíamos hablado que tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín, y, no me contestaba; entonces, llegó mi mamá, pregunta por Jamaica, para retirarla, y resulta que no, que no había ido, y, pensé: ‘¿qué pasa? Algo raro pasó’; entonces, me acerqué y, ya fue, le caí a la casa a Tamara”.

El artista contó que lo atendieron, porque pensaban que se trata del hermano del ex y era él. “Colgué ahí un par de minutos y me fui con Jamaica, y… bueno, después, hablamos y está todo bien”, dijo, a lo que conductora, le preguntó: “¿Cómo le va a caer esto a Wanda? Porque ella siempre está cerca tuyo… Se está enterando”. “Y, no sé, creo que si uno quiere de verdad a alguien, le desea lo mejor”, destacó.

Cabe destacar que el cantante se mostró muy enamorado de la madre de su hija. “La felicidad me alcanza para dar un giro a 360 a cualquier cambio que tenga que hacer… Me tengo que portar bien”, confesó; sin embargo, destacó que él siempre había querido recuperar su familia y eso mismo le aconsejó a Wanda. “Estando con ella, le había aconsejado que luche por recuperar a su familia y que se lleve bien”, manifestó.

Finalmente, L-Gante dijo que siempre estuvo enamorado de Tamara y que siempre la amó. “Fue un pasatiempo Wanda”, remató y causó polémica.

Wanda Nara rompió el silencio tras los polémicos comentarios de L-Gante

Wanda Nara lleva meses en el ojo de la tormenta, principalmente, por su separación de Mauro Icardi, su vínculo con L-Gante, los rumores de un posible romance con un jugador de Boca y sus declaraciones sobre la maternidad. Por compromisos laborales, tuvo que viajar durante tres días a México, sin sus hijas, debido a una restricción que impide que salgan del país; a su regreso, habló con la prensa que la aguardaba en el aeropuerto.

El cronista de “LAM’ (América TV), Santiago Riva Roy, la entrevistó en Ezeiza. “La pasamos re lindo. Viajo cada tres días y me faltan dos viajes más”, comenzó diciendo la empresaria.

Luego de hablar sobre lo laboral, las preguntas giraron hacia su vida personal, en particular, su relación con el cantante de cumbia 420; días atrás, Elián había declarado que volvió con la madre de su hija y que lo suyo con Wanda fue un vínculo pasajero, algo para divertirse, sin mayor trascendencia; ante esto, Wanda, respondió: “Yo no me puedo hacer cargo de lo que digan los demás de mí. Yo, la verdad, que puedo hablarles de mí. Elijo quedarme con el último mensaje”.

“Estuve de vacaciones con él en Europa; obvio, hubo muchas charlas, me fui diciendo que era mi amigo y vuelvo diciendo lo mismo“; mientras ella aún se encontraba en el exterior, L-Gante decidió dejar de seguirla en redes sociales; consultada al respecto, aseguró: “Menos mal que estoy muy bien de autoestima, porque bajo del avión y dan ganas de pegarte un tiro… Yo lo quiero un montón y le deseo lo mejor; nunca me van a escuchar hablar mal de él”.

Sobre las versiones que la señalaban como la tercera en discordia entre Elián y Tamara, Wanda, fue clara: “Yo, cuando lo conocí a él, estaba con otra chica y no me metí en ninguna relación”.

También, fue consultada sobre el conflicto con la obra social, que habría rechazado una consulta médica de sus hijos; su respuesta, fue contundente: “Mis hijos tienen una mamá que trabaja y que, cuando fueron al pediatra, era la última vez porque empezaron las clases y necesitaban un chequeo médico y se nos rebotó la obra social, fui y pagué; entonces, ya está. Cuando uno tiene los recursos, la verdad, que se soluciona más rápido“.

Debido a que la separación con Icardi es internacional, muchas pertenencias de sus cinco hijos quedaron entre Milán y Turquía, y, según ella, el futbolista no muestra intención de devolverlas. “Yo me compré casi todo nuevo. Mis hijos crecieron, porque la mudanza la espero hace un año. Imagínate que los talles de un año ahora ya no son los mismos. Me gustaría, por ejemplo, tener la copa mía del “Bailando”, pero… Bueno. Mi psicólogo, me dice: ‘No tendrás la copa del Bailando, pero quién te quita el orgullo de como argentina haberle ganado’”, expresó, en referencia a su triunfo en “Ballando con le Stelle”, la versión italiana del famoso certamen de baile.

El tema más delicado es el pedido de restitución internacional solicitado por Mauro, quien exige que sus hijas regresen a Estambul, alegando que, ese, fue su último centro de vida. “No tengo ningún miedo (de perder a las niñas). Mis hijos están totalmente adaptados. Es el segundo año que van a un colegio en Argentina. Están todos los hermanitos que nunca fueron separados en este país y, así, seguirán“.

Y, añadió: “Mis hijas no pueden salir, todavía, del país y, cuando tenga libre, seguramente que lo primero que haga el papá va a ser venir a verlas. El permiso es recíproco. Yo, el año pasado, grabé para “Netflix” en México y, en mi contrato, figura viaje con mis hijos, sobre todo, con mis hijas mujeres que no están en fútbol como los varones que no pueden faltar a sus equipos. Este año, no me pudieron acompañar”, explicó.

A su vez, la rubia justificó por qué sus hijas no pueden ir a ver a su padre. “Mis hijas van a ir cuando también él me permita que mis hijas viajen. Lamentablemente, se ha pedido la restitución y es por eso que no pueden ir; si no existiera esa restitución, mis hijas estarían ahí. Yo ofrecí más de veinte destinos para llevar a las niñas. Hay un destino que ofrecí que es a veinte minutos, veinticinco minutos. No pueden ingresar a Turquía, pero, a veinte, minutos podían”, cerró.

