Zoe Bogach, exjugadora de Gran Hermano, denunció en su cuenta de “X” que había sido desvinculada del stream de Telefe; según explicó, le dieron razones que a ella no terminaron de cuadrarle y, concluyó, con que el verdadero motivo tenía que ver con sus constantes ataques a Manu Ibero, su exnovio y actual figura del reality, quien, en la última gala, quedó en un mano a mano con Luana Fernández y terminó perdiendo; por ende, fue eliminado de la casa más famosa del país.

En este marco, Bogach hizo un fuerte descargo en sus redes. “No puedo creerlo; todo valió la pena. Qué ganas de estar ahí… Lástima que no pude ir con budín y pochoclos”, dijo, ironizando con el apodo de “budincito” que le pusieron a su ex en redes.

La desvinculación de Zoe de los streams de Telefe dio qué hablar; a ella le dijeron que le habían “dejado pasar” muchos comentarios que jugaban en contra del reality y, además, que había tenido declaraciones muy picantes para con sus compañeras de programa.

Sin embargo, no estuvo de acuerdo. “Lo único que dije de Mica (Viciconte) y Daniela (Celis) era que me sentía incómoda con sus peleas; que había mal clima”, disparó.

Por otro lado y, pese a que le habían comunicado la decisión de desvincularla por teléfono, su abogado le aconsejó presentarse en el lugar de trabajo, cosa que hizo, pero no la dejaron pasar y, también, lo denunció a través de un vivo en medio de una crisis de llanto; en esta misma linea, sus seguidores pidieron que la dejaran volver en el chat del stream y, los moderadores, bloquearon su nombre para que no pudieran mencionarla más.

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