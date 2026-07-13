La cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se convirtió en escenario de un momento tenso; en medio de la euforia tras la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, el conductor del reality, Santiago del Moro, intervino, de manera directa, ante los participantes; su comentario no solo celebró el triunfo nacional, sino que funcionó como un claro llamado de atención tras la controversia que desató Manuel con sus dichos sobre Lionel Messi.

La Albiceleste superó a Suiza y, la noticia, todavía resonaba con fuerza dentro de la casa, a lo que Del Moro, desde el estudio, no perdió la oportunidad de sumarse a la celebración. “Chicos, ¿todo bien? ¡Vamos, Argentina! ¡Un aplauso para Argentina, chicos! Estamos en semifinales”, expresó, ante la mirada expectante de los jugadores.

A lo que uno de los “hermanitos”, comentó: “¡Qué manera de sufrir!”, frase que retrató el sentir de un país en ese partido; en este marco, Santiago recogió la sensación general, pero, rápidamente llevó la conversación hacia el eje que quería marcar. “Qué manera de sufrir, por favor”, respondió, y luego, agregó con firmeza: “Che, hoy los escuché hablando de los jugadores, tengan mucho respeto hacia los jugadores; se los enaltece, porque lo están dando todo y ya estamos en la semifinal”.

La intervención del conductor se leyó como una reacción directa a la polémica generada en redes por las declaraciones de Manuel sobre Messi durante el partido de Argentina contra Suiza; ese episodio, que comenzó como una charla futbolera, se transformó en uno de los momentos más comentados tanto dentro como fuera de la casa; Manuel había comparado el rendimiento del capitán argentino con el que mostró en la Copa del Mundo de Qatar: “En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. Messi ya no está en el nivel en el que estaba antes”, lanzó.

La respuesta dentro de la casa fue inmediata; su compañera Yipio lo interrumpió para defender al rosarino: “No me podés decir eso. Era imposible, porque estaba rodeado entre tres y, así y todo, logró meter un gol”; pese al contrapunto, Manuel mantuvo su postura y profundizó la comparación: “El Messi de 2022 se podía sacar a tres jugadores de encima, el Messi de ahora no”.

Las redes sociales no tardaron en amplificar la discusión; los dichos de jugador se viralizaron, multiplicando las críticas hacia su figura y el debate sobre el presente futbolístico de Messi; el ambiente, tanto en la casa como fuera, se cargó de tensión y opiniones cruzadas, lo que motivó la decisión de Del Moro de intervenir públicamente.

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