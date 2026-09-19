La China Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica después de compartir, el jueves por la tarde, una serie de fotos desde “La Casa de los Sueños”, la propiedad que Mauro Icardi compró, tiempo atrás, para recuperarse de su lesión de rodilla y donde; como suele ocurrir con cada publicación de la actriz, los comentarios no tardaron en llenarse de críticas, a las que ella respondió, picante, en sus redes.

En este marco, Emilia Attias, amiga y excompañera de elenco de Suárez en Casi Ángeles, estuvo al aire de “Puro Show” (El Trece) para hablar de su participación en “Es mi Sueño” y, en un momento de la nota, se refirió a las críticas que recibe su excompañera y la defendió.

Consultada sobre qué sensación le genera el “hate” que recibe Suárez, Attias, fue directa. “La tienen que dejar un poco más tranquila”, lanzó, y, agregó: “Me da pena, la verdad, en un punto”.

Tras estos dichos y, para alejarse de la polémica, le tiró flores a sus compañera. “Le deseo lo mejor; la quiero mucho, la veo y creo que la veo feliz”, sostuvo, y, añadió: “No creo que ella sea una persona que permanezca en un lugar que esté infeliz”.

La panelista, también, hizo referencia a las versiones y comentarios que circulan sobre su excompañera y, remarcó, que es ella misma quien decide cuándo salir a hablar: “Entiendo que, qué sé yo, se dicen un montón de cosas de ella y elige cuándo responder y cuándo no”.

A partir de ese punto, Attias amplió su postura sobre un fenómeno más general, que excede el caso puntual de Suárez: la cultura de la cancelación en redes sociales. “Para mí, el tema de la cancelación, no me gusta en general”, afirmó.

La actriz explicó que, más allá de las diferencias de opinión que pueda haber sobre una persona, no está de acuerdo con el modo en que se ejerce ese tipo de crítica pública. “Entiendo las opiniones de las personas, pero cancelar y poner una persona en el piso y pegarle y pegarle… No tiene sentido”, manifestó.

Por último, la actriz apuntó, directamente, contra quienes sostienen ese tipo de discursos de odio en redes. “La gente que tiene odio, ¿qué van a hacer, chicos? Hablan, son gente que necesita odiar y expresar el odio y pierden mucho tiempo; se pierde mucho tiempo mirando al costado. Es mucho mejor mirar tu vida y hacerte cargo de eso”, cerró.

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