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Juana Viale volverá a ponerse al frente de “La Noche de Mirtha” (El Trece) ante la ausencia de su abuela, Mirtha Legrand, quien atraviesa un nuevo período de internación y recuperación; la programación de la emisión fue confirmada por la producción y tendrá una mesa con fuerte presencia política, periodística y artística.

Entre los principales invitados estará Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación; su presencia aportará uno de los ejes políticos de la noche, en una mesa que, también, contará con la periodista Jésica Bossi, quien participará del análisis de la actualidad nacional.

La presencia de Menem se da, además, en un contexto de actividad política dentro del Congreso y, luego, de distintos cruces públicos registrados en torno a la conducción de la Cámara de Diputados.

La mesa se completará con Guillermo Pfening, protagonista de la película Romeo y Ofelia, estrenada, recientemente, y Juana Repetto, actriz e influencer que, actualmente, desarrolla contenidos vinculados con la maternidad y las redes sociales.

También, participará Álvaro Navia, actor, humorista y director, quien llegará al programa para hablar, entre otros temas, del regreso de “La Revista”, espectáculo que comparte con Carmen Barbieri y Gabriel Villalba.

De esta manera, la emisión combinará actualidad política, periodismo, espectáculos, televisión y humor, manteniendo la característica de la tradicional mesa de los sábados.

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