Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que la selección argentina de hockey venciera a España por 2 a 1 en el tercer partido por la fase de grupos, la delegación argentina no pudo conseguir buenos resultados.

En el triatlón, Romina Biagioli tuvo una accidentada performance y terminó en la 47° posición, con un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 36 segundos. El podio en el triatlón estuvo conformado por la francesa Cassandre Beaugrand (oro), la suiza Julie Derron (plata) y la británica Beth Potter (bronce).

Tras su participación, Biagioli analizó: “A la caída (en bicicleta) no la pude evitar, perdí la caramañola donde tenía los carbos; en la otra solo tenía un poquito de agua. Estoy contenta de haber levantado, pero tuve dos caídas delante mío y al bajarme a correr no me quedaba nada”.

En lo que respecta al remo, los argentinos Evelyn Silvestro, Sonia Baluzzo, Alejandro Colomino y Pedro Dickson quedaron últimos en sus semifinales del doble par ligero femenino y masculino, respectivamente.

Silvestro y Baluzzo registraron un tiempo de 7:33,41 y quedaron muy lejos de la quinta posición. Lo mismo ocurrió con Colomino y Dickson, que tardaron 6;51,59 y quedaron muy lejos de la penúltima posición.

Por último, en natación, la nadadora Macarena Ceballos terminó séptima en su eliminatoria de los 200 metros pecho y no pudo acceder a las semifinales.