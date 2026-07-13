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José Manuel “Flaco” López vivió una noche soñada con la camiseta de la Selección argentina; el delantero ingresó durante el alargue del partido, frente a Suiza, y fue clave en la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 al asistir a Julián Álvarez en el gol del triunfo.

Pero, mientras su actuación era celebrada por los hinchas, en las redes empezó a tomar fuerza otro tema: un supuesto vínculo sentimental con la influencer mendocina Clara Cremaschi.

Las versiones surgieron luego de que, ambos, compartieran publicaciones en sus cuentas oficiales de Instagram; la creadora de contenido publicó una foto usando la camiseta número “21” del futbolista y, luego, compartió una historia junto a él acompañada por emojis de corazones.

Por su parte, López también subió una imagen con la joven, y, escribió: “Vamos amiguita, tqm”, una frase que despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores; además, el intercambio de mensajes y corazones entre ambos alimentó aún más las especulaciones.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó, oficialmente, que exista una relación sentimental.

Quién es Clara Cremaschi

Clari Cremaschi, cuyo nombre completo es Clara Cremaschi, es una creadora de contenido oriunda de San Martín, Mendoza; se hizo conocida a en 2021 gracias a sus videos en TikTok y, actualmente, reúne millones de seguidores entre esa red social e Instagram, donde comparte contenido sobre moda, viajes, entrenamiento y estilo de vida; nació el 24 de diciembre de 2004 y es hija del abogado mendocino Sebastián Cremaschi, quien tuvo participación en la política provincial.

El debut soñado del “Flaco” López

El delantero de “Palmeiras” ingresó a los 110 minutos del encuentro ante Suiza en reemplazo de Leandro Paredes, quien salió lesionado.

Apenas dos minutos después de entrar al campo, participó de la jugada que terminó con el gol de Julián Álvarez, una asistencia que le permitió a la Selección avanzar a las semifinales.

Nacido en San Lorenzo, Corrientes, López se formó futbolísticamente en Lanús y, actualmente, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Palmeiras, donde se consolidó como uno de los goleadores del fútbol brasileño.

Mientras Argentina disfruta de su clasificación, el delantero también se convirtió en tendencia por un motivo que excede al fútbol y que, por ahora, sigue siendo solo un rumor.

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