Julieta Poggio sufrió un fuerte accidente en barco: “Me agarró y me empujó…” La ex Gran Hermano debió requerir atención médica tras protagonizar un dramático hecho durante una fiesta. "Me tuvieron que dar dos puntos", confesó.

Julieta Poggio vivió un complicado momento durante una fiesta en un barco con amigos. La ex participante de Gran Hermano sufrió un accidente que requirió atención médica urgente para suturar una herida en su ojo.

Poggio compartió detalles de este hecho en una entrevista que brindó para el blog de Laura Ubfal. Aunque no reveló la ubicación del incidente, precisó que “estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua”.

La actriz indicó: “Me tuvieron que dar dos puntos”. Por fortuna, no fue algo grave y solo tendrá que esperar unos días para que la herida sane y le retiren los puntos.

No obstante, ante rumores en redes sociales de una posible internación hospitalaria, la bailarina publicó un video en sus historias de Instagram para mostrar las lesiones. “Hola, ¿cómo andan? Aparezco para agradecer todos los mensajitos que me mandaron y para que se queden tranquilos porque hay muchas personas que están diciendo cosas que no son, a la gente le gusta hablar al pedo”, expresó Julieta, quien usó unos lentes con marco naranja para tapar la lesión ocular.

Explicó que “fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di acá en la boca (mostró el labio) y en el ojito me dieron dos puntos, cuando los tenga mejor se los voy a mostrar. Estoy bien, fue un accidente con suerte que podría haber sido algo peor, son cosas que pasan y es una lástima que haya pasado en estas fiestas”.

En el cierre de su video, Poggio le pidió tranquilidad a sus seguidores: “Gracias por todas las buenas vibras que me están mandando. Qué tengan una hermosa noche”. Además, luego de aclarar lo sucedido, la ex GH subió una imagen donde se la ve a ella, su hermana Lola Poggio y una amiga llamada Camila disfrutando del sol arriba del barco. “Cuando todavía éramos felices. Gracias por estar siempre”, ironizó.