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La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá distintos momentos de contacto directo con los fieles a través del Papamóvil. La organización confirmó los trayectos previstos en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con desplazamientos que permitirán al Pontífice acercarse a las personas que participen de las actividades programadas en cada jurisdicción.

Los detalles fueron brindados durante una conferencia de prensa en la que estuvo presente La Opinión Austral. El padre Máximo Jurcinovich realizó la presentación y se respondieron consultas de distintos medios sobre la logística, los recorridos, las medidas de seguridad y el significado de los encuentros que mantendrá el Santo Padre con diferentes sectores de la sociedad.

Durante el encuentro se precisó que habrá varios desplazamientos en Papamóvil, principalmente durante los momentos previos a las misas y en algunos traslados por las ciudades. Los trayectos fueron coordinados con las áreas de seguridad correspondientes y contemplan sectores donde los fieles podrán ubicarse para observar el paso del Papa.

Además de la información sobre el vehículo pontificio, la conferencia abordó las recomendaciones para quienes concurran a las celebraciones multitudinarias, la posibilidad de participar sin inscripción previa y las visitas que León XIV realizará a instituciones vinculadas con personas con discapacidad y personas privadas de su libertad.

Cómo serán los recorridos del Papamóvil en Buenos Aires

Uno de los primeros desplazamientos informados corresponde a la jornada del lunes, cuando León XIV se dirija al Cotolengo. En ese trayecto, el Papa utilizará el Papamóvil aproximadamente siete cuadras antes de llegar al ingreso del predio, que tiene una extensión de 50 hectáreas.

Se trata de un recorrido por el sector urbano, donde se prevé que los vecinos puedan acercarse para saludarlo. El vehículo también ingresará al predio de la institución, como parte de las actividades previstas para esa jornada.

Posteriormente, antes de la misa programada para las 9:30, el Santo Padre realizará otro recorrido en Papamóvil. En este caso, el desplazamiento será de aproximadamente dos kilómetros, desde el túnel del embarcadero hasta el lugar de la celebración.

Durante ese trayecto, los asistentes podrán observarlo desde los sectores habilitados, que estarán delimitados mediante vallados para ordenar la circulación y garantizar las condiciones de seguridad.

La planificación contempla estos momentos como oportunidades para que los fieles puedan tener un contacto visual cercano con León XIV, más allá de la participación en las celebraciones religiosas.

El recorrido del Papa León XIV en Córdoba

La agenda del martes incluirá distintos desplazamientos en la ciudad de Córdoba. El primero tendrá lugar en el predio de FAdeA, donde el Pontífice participará de una misa.

Según se explicó durante la conferencia, el Papa realizará un recorrido en Papamóvil durante la media hora previa al comienzo de la celebración, prevista para las 9:30.

Una vez finalizada la misa, se trasladará hacia el obispado. Sin embargo, antes de llegar a destino volverá a utilizar el vehículo pontificio. El recorrido comenzará aproximadamente tres kilómetros antes, sobre la avenida Colón, y se extenderá por ese sector de la ciudad.

La agenda continuará después del almuerzo y de un breve descanso. A las 15:15 está previsto un encuentro en la Catedral de Córdoba, para el cual también se organizó un desplazamiento en Papamóvil.

En esa oportunidad, el trayecto será de aproximadamente siete u ocho cuadras hasta llegar al templo.

La jornada incluirá además un encuentro con jóvenes. Para esa actividad se repetirá la modalidad de los desplazamientos anteriores: el Papa utilizará el Papamóvil durante la media hora previa al comienzo de la celebración y pasará entre los asistentes.

De esta manera, Córdoba tendrá varios momentos en los que los participantes podrán acercarse al recorrido del Santo Padre, tanto durante la mañana como por la tarde y la noche.

Los casi tres kilómetros que recorrerá en Luján

El miércoles, León XIV llegará a Luján para participar de una celebración frente a la Basílica. También allí se dispuso un recorrido en Papamóvil antes de la misa.

El desplazamiento comenzará en la zona de la ruta 7 y la rotonda ubicada en el acceso. Desde ese punto, el Pontífice recorrerá aproximadamente 2,9 kilómetros hasta llegar al escenario dispuesto frente a la Basílica de Luján.

La organización explicó que el trayecto fue pensado para que las personas que se acerquen puedan acompañar el paso del Papa y tener la posibilidad de verlo antes del comienzo de la celebración.

Al explicar el sentido de los diferentes desplazamientos, los representantes de la Iglesia remarcaron que la planificación tuvo en cuenta la posibilidad de generar instancias de cercanía con los fieles.

“Son muchos los momentos que fuimos pensando y preparando para que el Papamóvil tenga este contacto directo con la gente”, señalaron durante la presentación.

Los recorridos se coordinaron con las áreas correspondientes de seguridad de cada jurisdicción, teniendo en cuenta las características de los lugares y la cantidad de personas que podrían participar.

Qué pasará en Plaza de Mayo

Durante la conferencia también hubo consultas sobre la posibilidad de que León XIV realizara un recorrido en Papamóvil por Plaza de Mayo o saliera a saludar a quienes se acerquen a la Catedral Metropolitana.

Sobre ese punto, los representantes de la Iglesia aclararon que no está previsto un desplazamiento de esas características en el lugar.

El Papa se trasladará hasta la Catedral para mantener un encuentro con los obispos. El sector estará vallado hasta determinados puntos y se espera que los fieles puedan acercarse espontáneamente a las inmediaciones.

Sin embargo, aclararon que no forma parte de la agenda que el Santo Padre salga a saludar o mantenga un encuentro abierto con las personas que se concentren en el exterior.

“En principio no hay Papamóvil”, respondieron ante la consulta sobre la posibilidad de un recorrido por Plaza de Mayo.

También explicaron que el encuentro en la Catedral tendrá características particulares y que el desplazamiento estará organizado para garantizar el desarrollo de esa actividad.

Celebraciones multitudinarias

Otro de los temas centrales de la conferencia estuvo relacionado con la participación de los fieles en las misas y encuentros masivos. Desde la organización reconocieron que esperan una concurrencia importante, aunque no precisaron una cantidad de asistentes.

Los representantes eclesiásticos explicaron que vienen trabajando junto a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y las autoridades de Córdoba para disponer las condiciones necesarias en cada actividad.

Al referirse a las expectativas de participación, recordaron que inicialmente hubo incertidumbre cuando se conocieron las dificultades vinculadas con la salud del Santo Padre.

“Cuando surgió el tema de la salud del Santo Padre, todo ese entusiasmo primero decayó un poco y bastante. Eso incidió un poco en las inscripciones”, explicaron.

Sin embargo, señalaron que la confirmación oficial de la visita volvió a generar expectativas entre los argentinos.

“Cuando él ya hace una semana nos confirmó oficialmente la visita, volvimos a sentir que resurgió el entusiasmo y una alegría. Y sentimos que hoy los argentinos estamos muy felices y contentos de su visita”, expresaron.

En ese contexto, remarcaron que los preparativos buscan que las personas puedan participar con tranquilidad y contar con los elementos necesarios para permanecer en los lugares de celebración.

También hicieron referencia a las condiciones propias de los encuentros multitudinarios, que implicarán desplazamientos, esperas y exposición a distintas condiciones climáticas.

“Todos tenemos que caminar, tenemos que aguantarnos un poco el calor, el sol, creo que no va a faltar la lluvia”, señalaron.

La recomendación fue que quienes participen puedan vivir la experiencia desde una perspectiva comunitaria y religiosa.

“Que lo podamos vivir con un espíritu de fe, de alegría, de entusiasmo, de comunidad. Somos una comunidad la que queremos ir al encuentro del mensaje del Santo Padre”, agregaron.

En cuanto a la distribución de los lugares, explicaron “No son lugares de preferencia, sino lugares como para ir llenándose gradualmente a medida que se llega”, precisaron.

Además, indicaron que los recorridos del Papamóvil permitirán que haya otras oportunidades de ver al Papa, incluso para quienes no se encuentren cerca del escenario principal.

La inscripción no será un requisito para acercarse a las actividades

Una de las preguntas realizadas durante la conferencia estuvo relacionada con las personas que todavía no habían completado la inscripción y tenían dudas sobre la posibilidad de participar de las actividades.

La Iglesia aclaró que quienes no hayan realizado el registro previo podrán acercarse igualmente a los encuentros.

“Si no te inscribiste, no te hagas problema, vení”, fue el mensaje transmitido durante la presentación.

Según explicaron, la inscripción tuvo como finalidad obtener una referencia sobre la cantidad de personas que podrían concurrir y facilitar la organización de los espacios. No se estableció como una condición excluyente para quienes quieran acercarse.

“Hoy todos los que quieran que vengan, que nos estamos esperando y cada uno es bienvenido como tal”, expresaron.

También recomendaron que las personas que concurran procuren permanecer junto a sus grupos, establecer puntos de referencia y acordar lugares de encuentro para el final de las celebraciones.

“Hay que cuidarnos, cuidar a nuestros compañeros, permanecer juntos en los grupos, tratar de tener la referencia de participación allí donde nos han convocado o quedar en lugares determinados para el reencuentro al final de la celebración”, indicaron.

La organización consideró que estas medidas son importantes para facilitar la ubicación de familiares y acompañantes en espacios donde puede resultar difícil desplazarse debido a la cantidad de asistentes.

“Todo esto hace una especie de seguridad que es imprescindible, que es mínima, que es de sentido común, pero que me parece importante recordar”, agregaron.

También pidieron evitar carteles demasiado grandes o pancartas que puedan obstaculizar la visión de quienes se encuentren detrás.

“No llevar carteles muy grandes o pancartas que puedan dificultar la visión de los que están atrás”, explicaron.

Finalmente, convocaron a que los encuentros se vivan desde su dimensión religiosa y comunitaria, respetando las condiciones de organización previstas para cada actividad.

La visita al Cottolengo y a la cárcel: el mensaje de León XIV sobre la vulnerabilidad

Entre las actividades previstas en la agenda del Papa también se encuentran las visitas al Cotolengo y a una institución penitenciaria. Durante la conferencia, los representantes de la Iglesia explicaron el significado pastoral de ambos encuentros y remarcaron que forman parte de una agenda orientada a acercarse a distintas realidades sociales.

En el caso del Cottolengo, señalaron que la presencia del Santo Padre “Expresa nuestra cercanía con esa vulnerabilidad que se manifiesta en la discapacidad de un hermano o de una hermana nuestra”, explicaron.

También hicieron referencia al trabajo de las instituciones que acompañan a personas con discapacidad y a las dificultades que muchas veces enfrentan las familias para sostener esos procesos.

“Nos hacemos solidarios también de esa forma con su familia y con la sociedad toda que tiene dificultades muchas veces para acompañar y sostener esa vulnerabilidad”, agregaron.

En ese sentido, señalaron que la visita constituye un reconocimiento a esas tareas y una oportunidad para visibilizar la necesidad de acompañar a quienes atraviesan situaciones de mayor fragilidad.

“El Papa extiende un abrazo sobre la sacralidad de la vida. Allí hay verdadera vida, allí hay dignidad que debe ser respetada y sostenida”, expresaron.

Durante la explicación, vincularon ese gesto con la tradición evangélica de Jesús y su acercamiento a las personas enfermas y excluidas.

“Jesús se acercaba a los enfermos, los tocaba, los abrazaba, los ponía de pie, los ponía también de algún modo dentro de la comunidad, toda vez que había enfermedades que eran excluyentes”, señalaron.

Asi es Cottolengo Don Orione, el lugar que visitará el Papa.

La visita a la cárcel, por su parte, fue presentada como un gesto relacionado con el mandato cristiano de acompañar a las personas privadas de su libertad.

Los representantes de la Iglesia aclararon que el encuentro no supone intervenir en las causas judiciales ni en los procesos penales de quienes se encuentran detenidos. Se trata de una visita pastoral destinada a encontrarse con las personas y transmitir un mensaje de esperanza.

“De ninguna manera significa meterse en causas judiciales o penales, todo eso sigue por sus carriles institucionales propios”, explicaron.

Y agregaron: “Sino hacerse presente a la persona concreta del que está privado de libertad para hacer un anuncio de esperanza y una libertad interior que no te va a dejar nunca en la medida que crezcas, que esperás, que confiás”.

Para fundamentar el sentido de ambas actividades, hicieron referencia al capítulo 25 del Evangelio de Mateo, donde se encuentran las expresiones vinculadas con visitar a los enfermos y a los presos.

“Son visitas, la del Cottolengo, la de la cárcel, que nos conectan con esos mandatos de Jesús en Mateo 25: estuve enfermo, me visitaste; estuve preso y me viniste a hablar”, expresaron.

También recordaron el antecedente de la visita de Juan Pablo II a personas privadas de la libertad y señalaron que estos encuentros forman parte de una tradición pastoral que busca transmitir acompañamiento y esperanza.

La Iglesia espera un encuentro que fortalezca su presencia en la sociedad

Durante la conferencia también hubo preguntas sobre las expectativas institucionales frente a la llegada de León XIV y el significado de recibir nuevamente a un Papa en territorio argentino después de casi cuatro décadas.

Los representantes de la Iglesia, reconocieron que la cercanía de la fecha incrementa las expectativas y también la responsabilidad de cerrar los detalles organizativos con los distintos actores involucrados.

“A medida que se va acercando la fecha, lo vivimos con mayor conmoción interior, que no logra despejar el nerviosismo de tantos detalles y de tantas reuniones que hay que ir cerrando con los distintos actores”, expresaron.

Para la Conferencia Episcopal Argentina, el encuentro tendrá además una dimensión institucional, ya que permitirá que los obispos puedan reunirse como cuerpo con el Santo Padre.

Explicaron que todavía no habían tenido esa oportunidad en el marco de la agenda de la Conferencia Episcopal y que la visita representará un momento importante para ese vínculo.

Pero también señalaron que la llegada de León XIV se inscribe en un recorrido histórico de la Iglesia argentina y su participación en diferentes momentos de la vida nacional.

Entre los antecedentes mencionaron el diálogo interreligioso, el proceso de transición democrática y el ministerio del papa Francisco.

“Todo eso es como una gran preparación a este encuentro con el Papa”, afirmaron.

En relación con el mensaje de León XIV, consideraron que su magisterio profundiza líneas de trabajo que la Iglesia viene desarrollando desde el Concilio Vaticano II, particularmente en lo referido a su presencia en la sociedad y su servicio a las personas.

“Ahora viene el Papa León, con su agenda, sus acentos, pero evidentemente notamos que en su magisterio se profundizan todos estos temas que desde el Vaticano II para acá la Iglesia ha venido proponiéndonos en los servicios a la sociedad”, explicaron.

Y agregaron: “Para nosotros será una oportunidad de seguir aprendiendo, de aprender mejor cómo comunicar a Cristo en este tiempo y, como tal, es desafiante y nos da mucha esperanza, mucha alegría”.

El diálogo interreligioso y la convivencia entre las distintas comunidades

Otro de los temas abordados fue la convivencia entre las distintas expresiones religiosas y el diálogo entre las instituciones.

En ese punto, los representantes de la Iglesia recordaron el proceso de diálogo interreligioso iniciado en 2005, durante la etapa en la que Jorge Mario Bergoglio se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires.

El entonces arzobispo Jorge Mario Bergoglio, y a la derecha Robert Prevost, actual Papa León XIV, dando un misa en la parroquia de San Agustín, Recoleta en 2006

Explicaron que el Concilio Vaticano II ya había planteado la importancia de profundizar los vínculos con otras denominaciones cristianas y con las distintas religiones.

También destacaron que la convivencia se construye en las relaciones cotidianas, los vínculos de vecindad y los espacios compartidos.

“Ha sido un tiempo siempre de una convivencia real y concreta”, señalaron.

La intención, explicaron, es que el diálogo no quede limitado a encuentros formales, sino que tenga continuidad en las experiencias compartidas entre las comunidades.

“Queremos que no sea una actualidad religiosa vacía, formal, sino que tenga la densidad de nuestra experiencia, de caminar con otras denominaciones cristianas, de vivir y compartir con otras religiones”, expresaron.

En ese marco, la visita de León XIV también representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las instituciones y promover una mayor participación en la vida social.

Ante una consulta sobre la relación entre la Iglesia y las autoridades nacionales, los representantes evitaron centrar la conferencia en los encuentros políticos y señalaron que la atención estaba puesta en la llegada del Pontífice.

“En este momento nuestra máxima atención está en el visitante, en este caso, el Papa León”, respondieron.

Agregaron que esperan que las actividades de estos días puedan convertirse en “un signo, un augurio de un crecimiento en las relaciones entre las instituciones y entre los sectores”.

Qué espera la Iglesia para después de la visita de León XIV

Las consultas también estuvieron dirigidas a los desafíos que deberá afrontar la Iglesia argentina una vez finalizada la agenda del Papa.

Al respecto, explicaron que la Conferencia Episcopal venía trabajando en una reorganización interna que incluye la revisión de sus estatutos, la estructuración de sus servicios y la manera de sostener su presencia en las distintas regiones del país.

Ese proceso comprende el funcionamiento de las comisiones episcopales y de los organismos que integran la Conferencia Episcopal.

Sin embargo, indicaron que la visita puede aportar nuevos elementos para continuar con esa tarea.

Otro de los ejes mencionados fue la sinodalidad, entendida como una forma de organización y participación que busca incorporar las voces de los fieles en los distintos ámbitos de la Iglesia.

Los representantes recordaron el trabajo desarrollado durante el Sínodo sobre la Sinodalidad y señalaron que dejó reflexiones y tareas pendientes para continuar en las comunidades.

“El sínodo sobre la sinodalidad nos dejó mucha tarea, mucha reflexión”, explicaron.

En ese sentido, plantearon la necesidad de revisar cómo ampliar la participación de los integrantes de la Iglesia y fortalecer los mecanismos de escucha.

“Cómo acrecentar esta participación, cómo seguir contribuyendo a este modo de ser Iglesia donde todas las voces de los fieles son tenidas en cuenta y forman parte, inclusive, del discernimiento pastoral a la hora de tomar decisiones”, expresaron.

La intención, explicaron, es que esa participación también tenga incidencia en el discernimiento pastoral y en las decisiones que se toman dentro de la institución.

La Iglesia como servidora de la humanidad

En el tramo final de la conferencia, los representantes de la Iglesia retomaron el sentido general de la visita y la necesidad de que los encuentros se desarrollen desde una perspectiva comunitaria.

También hicieron referencia a la función de la Iglesia como institución que busca acompañar las distintas realidades de la sociedad, especialmente allí donde existen situaciones de dolor, sufrimiento, vulnerabilidad y fragilidad.

“La Iglesia es una servidora de la humanidad. Se propone como puente en muchos casos. También como una transmisora de una verdad a la que se siente unida, evidentemente, que es Cristo como mensaje”, expresaron.

En esa línea, señalaron que su presencia debe alcanzar los distintos espacios donde las personas atraviesan dificultades y necesitan acompañamiento.

“Esto conlleva a hacerse presente en todos los lugares donde el hombre sufre”, agregaron.

También recordaron que los distintos pontificados contribuyeron a construir un camino de mayor inserción de la Iglesia en el mundo contemporáneo, con una mirada puesta en las realidades sociales.

Mencionaron, entre otros antecedentes, los pontificados de Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Francisco, y señalaron que ese recorrido permitió profundizar la presencia de la institución en la vida de las comunidades.