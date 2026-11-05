El delicado momento sentimental que estaría atravesando Carolina “Pampita” Ardohain quedó en el centro de la polémica luego de que, Yanina Latorre, revelara que la modelo estaría nuevamente separada de Martín Pepa; pero, más allá de la ruptura, la información que sorprendió fue cómo se encontraría emocionalmente la modelo.

La noticia se conoció en “SQP” (América TV), donde Latorre dio detalles del distanciamiento y, reveló, que la separación se habría producido hace aproximadamente 15 días; de acuerdo con la información que recibió, habría sido el empresario quien tomó la decisión de ponerle fin al vínculo, luego de que volvieran a aparecer algunos de los conflictos que ya habían afectado anteriormente a la pareja.

“Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa”, expresó la conductora al contar que, la model, no estaría atravesando este momento de la mejor manera y que preferiría mantener la situación en privado; además, explicó que Carolina tendría intenciones de recomponer la relación y que no consideraría que la historia de amor con Martín Pepa esté definitivamente terminada.

Según reconstruyó la comunicadora, Pepa había regresado a la Argentina hacía alrededor de un mes, después de finalizar su temporada de polo en el exterior; sin embargo, el reencuentro no habría alcanzado para resolver las diferencias que arrastraba la pareja. “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas”, cerró Yanina, al referirse a los motivos que habrían desencadenado esta nueva ruptura.

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