Netflix lanzó el tráiler oficial de la quinta y última temporada de Stranger Things, la aclamada serie creada por los hermanos Duffer; este avance, marca el inicio del fin para la épica historia ambientada en el ficticio pueblo de Hawkins, Indiana, durante el otoño de 1987, donde los portales al Upside Down siguen abiertos y la amenaza de Vecna persiste sin resolverse.

La temporada final se dividirá en tres volúmenes con fechas de estreno escalonadas: el primero, llegará el 26 de noviembre con cuatro episodios; el segundo, el 25 de diciembre con tres episodio y, el capítulo conclusivo, se emitirá el 31 de diciembre, todos a las 10 de la noche hora argentina; con respecto al episodio final, se podría llegar a proyectar en cines con una experiencia inmersiva.

Millie Bobby Brown, intérprete de Eleven, expresó: “Esta temporada vamos directo a la acción: Eleven está en modo “entrenamiento”; es la primera vez que la vemos como guerrera al inicio de una temporada; lo único que le importa es proteger a sus amigos; son la familia que eligió, así que hará lo que sea para mantenerlos a salvo y, nosotros, lo vamos a presenciar”.

También, el elenco secundario enfrenta desafíos emocionales intensos: Dustin lidia con la depresión colectiva en un Hawkins en ruinas, según Gaten Matarazzo: “Creo que todo el mundo está afectado por el estado en que se encuentra Hawkins y, cada vez, es más difícil para el grupo mantener cada pieza en su sitio”, declaró.

Por otra parte, Lucas siente la presión de no haber derrotado a Vecna, como explicó Caleb McLaughlin: “Todo se ve bien al inicio de cada temporada, pero esta es la primera vez que entramos de lleno a la acción y los peligros son los mismos que había al final de la anterior”.

Además, Will regresa al pueblo, uniendo al grupo en un objetivo común, tal como compartió Noah Schnapp: “Ahora vemos el impacto de su regreso”.

Max permanece en coma tras los eventos de la temporada anterior, con una tenue esperanza que sus amigos no sueltan, de acuerdo con Sadie Sink: “Max quedó en una situación muy compleja en la temporada 4; la última vez que la vimos estaba en una cama de hospital. Eleven la busca en el vacío, pero no la encuentra; por supuesto que Max ya no es la misma, pero aún queda una pequeña luz de esperanza y sus amigos se aferran a ella”.

Mike asume el liderazgo, según Finn Wolfhard, vuelve con “la responsabilidad de ayudar y planificar las misiones”.

Será la despedida para esta producción que ha acumulado millones de visualizaciones desde su estreno en 2016; como señaló Shawn Levy: “Las secuencias de acción y los efectos visuales están a otro nivel, pero esa base emotiva permanece intacta”.

