Tras semanas de especulaciones y varios intentos frustrados de entrevista, La China Suárez se sentó frente a Mario Pergolini; desde que puso un pie en el estudio, el equipo del programa la recibió con ironías sobre las supuestas condiciones que, según versiones, habían complicado su presencia en otros ciclos de streaming; la actriz, no esquivó el juego: tomó un frasco de caramelos, y, con humor, lanzó: “No, yo había pedido rojos y unos anteojos… No sé si los tienen por ahí, porque, a mí, no me gusta que me miren a los ojos”.

Ya acomodada, comenzaron a hablar sobre la nueva seria que protagoniza Suárez, “Hija del fuego”, y las similitudes que advierte entre su personaje y su propia personalidad; entre risas, soltó: “Debería empezar a vengarme un poco más, ya que estoy con ganas de vengarme… No de nadie puntual”; ante estos dichos, Pergolini indagó en esa idea y, la actriz, sorprendió al reconocerse como alguien de reacciones fuertes en su vida cotidiana. “En la vida real, sí; no levanto la voz, pero digo cosas que, después, me arrepiento… busco, exactamente, qué decirte; soy impulsiva… Agarro Twitter y lo pongo”, aseveró.

A lo largo de la nota, también dejó entrever cómo maneja esos impulsos con su pareja; con naturalidad, admitió que, en ciertos días, su temperamento se potencia. “Mauro sabe que, cuando me está por venir, me tiene que sacar el teléfono de la mano; igual, no me mandé tantas cag… con el teléfono, podría haber sido peor. ¿Qué hice tan grave? ¿Contestar? Si te hacés la picante, te la tenés que bancar”, lanzó.

En medio de ese repaso personal, la actriz dejó una confesión que llamó la atención del conductor: nunca llegó a casarse; Mario, sorprendido, quiso saber si, alguna vez, le habían propuesto matrimonio; la respuesta fue afirmativa y él, sin dudar, señaló, hacia el actual compañero de la actriz: “Este te va a casar, el último (Icardi)”, a lo que ella, respondió: “Se tiene que divorciar, primero; en unos meses, le sale el divorcio. Estuvo a punto de casarme y pasó algo muy loco; no era tan chica”.

El ida y vuelta derivó en otra anécdota habitual en la vida de Suárez: su negativa a que la googleen. “No, es lo primero que le digo a alguien que no me conoce: “No me googlés”; en Turquía, también, están las mujeres de los jugadores y me piden el Instagram y…”, relató, avergonzada.

Minutos después, Pergolini invitó al futbolista, quien observaba desde fuera de cámara, a sumarse a la charla; con la pareja ya reunida, el conductor los enfrentó a la pregunta inevitable: cuándo será la boda; lejos de ponerse serio, el delantero respondió entre carcajadas antes de reafirmar lo que Suárez había adelantado: “Ella ya lo dijo antes: primero, me tengo que divorciar; estamos esperando eso; está hecho (el trámite) desde el año pasado, en marzo de 2026 sale”, cerró.

Leé más notas de La Opinión Austral