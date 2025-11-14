Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juana Viale regresa a la pantalla de El Trece con nueva emisión de “Almorzando con Juana”; esta, tendrá lugar el domingo 16 de noviembre, a partir de las 13:45 hs; la actriz y conductora abrirá su “mesaza” para un intercambio que se anticipa “dinámico, profundo y sumamente ameno”.

La producción ya confirmó la lista de los cuatro comensales de lujo y, a diferencia de otras ediciones más enfocadas en la política, este nuevo programa será más íntimo y sensible en las conversaciones, con grandes figuras del espectáculo nacional e internacional.

Quiénes son los invitados de “Almorzando con Juana” para este domingo

La mesa contará con representación actoral internacional, incluyendo al conocido actor argentino Marcelo de Bellis y a la colega vasca Itziar Ituño, quien se encuentra en la Argentina promocionando su nueva película “Pensamiento Lateral“.

Cabe señalar que Ituño se ha vuelto muy reconocida en nuestro país luego de co-protagonizar las diferentes temporadas de “La Casa de Papel”, la exitosa serie española.

El ámbito musical y el periodismo de espectáculos, estarán: el popular cantante y compositor argentino de género tropical y cuarteto, Miguel “Conejito” Alejandro y la panelista Majo Martino.

