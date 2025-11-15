A través de las redes, “DF Entertainment” sorprendió, este viernes, al anunciar un cambio urgente en la primera de las dos fechas que Oasis ofrecerá en el estadio Monumental; la productora informó que, debido a las condiciones climáticas previstas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la medianoche del sábado 15 de noviembre, que anticipan la posibilidad de tormentas intensas, el show sufrirá una modificación en su cronograma original.

El concierto, que estaba pautado para iniciar a las 21 hs, finalmente comenzará a las 20.30 hs.

La organización explicó que, esta reprogramación, tiene como objetivo “priorizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes”.

La presencia de Oasis en Argentina es uno de los acontecimientos musicales más convocantes del año y la logística, alrededor de cada función, requiere una coordinación milimétrica.

Además, el ajuste reorganiza toda la previa: las puertas del Monumental se abrirán a las 16 hs para permitir un ingreso escalonado que evite demoras; a las 19.15 hs, será el turno de Richard Ashcroft, el histórico líder de The Verve, encargado de preparar la atmósfera antes del plato fuerte de la jornada; luego, a las 20.30 hs, Oasis saltará al escenario para iniciar su primer recital en suelo argentino desde la reunión que revolucionó al mundo de la música.

Por el momento, el cambio no afecta la segunda función programada para el domingo 16.

Noel Gallagher visitó La Bombonera y desató la locura entre los hinchas de Boca

Buenos Aires volvió a convertirse en epicentro del furor internacional; en la previa de los dos recitales que Oasis brindará este fin de semana en Argentina, Noel Gallagher aprovechó su estadía en el país para visitar uno de los lugares más emblemáticos del fútbol mundial: La Bombonera; el mayor de los hermanos Gallagher recorrió el estadio de Boca Juniors, pisó el césped y se tomó un momento para saludar a los fanáticos que se acercaron para verlo.

El músico británico inició la jornada con una visita al Cementerio de la Recoleta, uno de los puntos turísticos más elegidos por los visitantes extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires; allí, acompañado por dos jóvenes y dos guardaespaldas, recorrió el lugar durante unos 45 minutos.

Más tarde, se dirigió hacia el barrio de La Boca, donde lo esperaba el plato fuerte del día: su reencuentro con La Bombonera.

Al arribar al estadio “Xeneize”, Noel fue guiado por empleados del club y miembros de su equipo artístico; aunque su hermano Liam no lo acompañó en esta oportunidad, el vocalista de “Oasis” no ocultó su entusiasmo al caminar alrededor del campo de juego y observar de cerca la mítica estructura que tantos elogios recibe alrededor del mundo; según recordó el futbolista español Ander Herrera, la cancha de Boca posee un “aura especial”, algo que, también, pareció cautivar al músico británico.

La visita generó un revuelo inmediato entre simpatizantes y curiosos que se agolparon en los alrededores del estadio para ver de cerca al ícono del britpop; cuando Gallagher salió del recinto, decenas de fanáticos corearon su nombre; él, sonriente y agradecido, respondió con saludos y gestos afectuosos antes de regresar al vehículo que lo trasladaba.

No es la primera vez que Noel Gallagher pisa territorio “Xeneize”, ya que, en 2016, lo había hecho, cuando compartió un momento con el plantel comandado por Carlos Tevez, en plena admiración por el club y por su estadio. Esta nueva visita reafirma su conexión con el fútbol argentino y con Boca, uno de los destinos predilectos de las figuras internacionales que pasan por el país.

Mientras tanto, Oasis se prepara para sus presentaciones del 15 y 16 de noviembre en el Estadio Monumental, en el marco de la histórica gira que marcó el reencuentro de los hermanos Gallagher; sin embargo, Noel no podrá presenciar el partido entre Boca y Tigre del próximo domingo, ya que coincide con la segunda fecha de sus shows; aun así, se dio el gusto de volver a caminar por La Bombonera, un escenario que continúa maravillando, incluso, a las estrellas globales.

