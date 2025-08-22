Luego de que Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez en “Olga” (streaming), Graciela Alfano dio su picante opinión con respecto al tema; en este marco, la exvedette no dudó en calificar como “fabuloso” que la actriz haya revelado su infidelidad hacia Vázquez, tras su separación luego de 18 años de amor; además, se mostró orgullosa de haberse anticipado en hablar públicamente sobre sus propios deslices amorosos.

“Está bueno reconocerlo; te sacaste un peso de encima. Me parece fabuloso”, aseguró Alfano.

La conversación también abrió paso a una reflexión sobre las diferencias de percepción según el género al momento de confesar una infidelidad. “Ahora, como que las mujeres dicen que son infieles. Yo lo dije en el 2021 y me parece que está todo bárbaro”, indicó.

A lo que se refiere “Grace” es a una entrevista de hace cuatro años, cuando habló sobre su vínculo con Rodrigo Bueno a principios de los 2000; en ese entonces, manifestó: “Estaba sola, pero cuando yo estoy sola, nunca estuve sola; no es que estuviera con alguien. La fidelidad no es mi fuerte: cuando estaba sola, no es que había uno. Yo soy gauchita y abro mi corazón”.

Finalmente, Alfano cerró con una actualización sobre su presente sentimental. “En 2021 dije que ‘la fidelidad no era mi fuerte’; ahora, tengo fidelidad”.

Nico Vázquez y Gime Accardi firmaron el divorcio tras 18 años juntos

Después de casi dos décadas de compartir una vida juntos, los actores Nico Vázquez y Gime Accardi pusieron punto final a su matrimonio; la separación formal se concretó este jueves por la mañana, en un trámite que llamó la atención, incluso, del propio abogado que los asistió durante el proceso, debido al clima inusual en el que se desarrolló.

“Se firmó hoy a la mañana; fueron juntos y estaban todos muy conmovidos; se dio todo en un ambiente que, hasta el mismo abogado, decía que nunca había visto uno igual”, reveló una fuente cercana a la pareja, destacando que, a pesar de la formalidad legal del momento, la emotividad estuvo presente en cada instante.

Según trascendió, el encuentro se llevó a cabo de manera cordial, sin tensiones ni reclamos, algo poco común en divorcios de figuras públicas con trayectorias tan largas y conocidas.

La decisión de poner fin al vínculo matrimonial no se tomó a la ligera; Nicolás y Gimena, que compartieron 18 años de vida juntos, mostraron que era posible cerrar un capítulo tan importante desde el respeto mutuo y el diálogo.

“Ellos van a seguir siendo familia y se van a seguir queriendo, no como pareja, pero todo fue de común acuerdo, todo firmado, cerrado y sin ningún problema”, aseveró la fuente, destacando que la pareja mantiene intacta su relación desde otro lugar, priorizando la comunicación y el afecto, incluso, después de la separación.

Durante estos años, los actores construyeron, no solo una relación sentimental, sino, también, una complicidad profesional con múltiples proyectos televisivos y teatrales que los consolidaron como una de las parejas más reconocidas del ambiente artístico argentino.

