Andrea Del Boca quedó fuera de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por decisión propia y, como todos los ex “hermanitos”, tuvo que pasar por los cuestionamientos de los analistas; en la última emisión, protagonizó un tenso momento con Gastón Trezeguet y Mariana Brey, quienes no dudó en echarle en cara todas las actitudes que tuvo dentro de la casa.

Sin filtro, ellos le marcaron todas las actitudes que había tenido dentro del reality conducido por Santiago del Moro, en las que usó su salud como herramienta para zafar de aquellas actividades en las que no quería participar o para mentir en cuestiones alimenticias. “Dijiste que eras celíaca y te la pasabas comiendo pan”, indicó Brey, indignada.

A lo que Andrea, intentó aclarar los tantos: “No dije, jamás, que era celíaca, sino que tenía una condición”, comentó, pero, del otro lado, no dejaron que termine la idea. “No, hablaste de enfermedad; dijiste que vos no elegiste tener una enfermedad mientras Nenu, que es celíaca, lloraba por sus galletitas”, destacó.

Pero, la actriz insistía en que no había dicho tal cosa por lo que, Gastón, la frenó en seco: “Si vos hubieras ido al confesionario a explicar que lo hacías, para hacer saltar a otro, hubiera sido perfecto pero vos lo sostenías; si lo blanqueabas, quedabas como una estratega y no como una mentirosa serial”, dijo, furioso.

Del Boca, harta, remarcó: “Es tu opinión y la respeto, pero no lo comparto. Tengo los informes médicos. En ningún momento mentí… Me tocaron cosas feas, pero no es que no quería hacer las actividades, yo quería seguir pero el “Big” no me dejaba”.

La charla se puso muy tensa, hasta que intervino Del Moro y le recordó, a Trezeguet, que Andrea ya estaba fuera del juego. “Ya no compite más. Hay muchos prejuicios con ella”, advirtió, de mala manera, antes de cambiar el rumbo del debate.

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