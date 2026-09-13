Andrés Gil rompió el silencio luego de qu Ángel de Brito confirmara el vínculo que mantuvo con Gimena Accardi y, la información, generó revuelo en el mundo del espectáculo; en medio de la repercusión, salió a la luz un dato que, hasta el momento, había permanecido bajo reserva y que permite conocer cómo se manejó la situación puertas adentro.

Según se conoció, el vínculo entre los actores habría ocurrido mientras ambos estaban en pareja, generando una fuerte traición dentro de un círculo íntimo de amigos.

Lo llamativo es que, pese a la magnitud de la situación, la información no se hizo pública en aquel momento, ya que De Brito habría decidido preservar el tema durante un tiempo por respeto a los protagonistas, aunque, finalmente, terminó confirmándolo públicamente.

En “Sálvese Quien Pueda”, Yanina Latorre explicó que, la infidelidad de Andrés Gil, era algo que se sabía dentro del ambiente y cuestionó, especialmente, la cercanía que existía entre los cuatro protagonistas.

“Banco que dio la cara, pero no pasó hace un montón de tiempo, pasó hace un año. Lo único que hace este pibe, Andrés Gil… bancála, macho. Ellos se mostraban los cuatro como hermanos”, comenzó diciendo.

La conductora hizo hincapié en el tipo de relación que mantenían antes del escándalo. “Eran íntimos, se acompañaban en los matrimonios. Se equivocaron Gimena y él, claramente”, indicó.

Además, recordó que la amistad entre Cande Vetrano y Accardi era cercana y que Gil tenía una relación laboral con Vázquez. “Gime y Cande eran amigas. Gimena iba al cumpleaños de Cande. Él estaba trabajando con una amiga de su esposa y, a su vez, la mujer del tipo que le pagaba el laburo y con quien se mostraba cercanísimo”, explicó.

La diferencia estuvo en las consecuencias que tuvo para cada pareja; mientras el matrimonio de Accardi y Vázquez, después de 18 años, llegó a su final, Vetrano eligió perdonar a Gil y continuar junto a él.

“Él acaba de decir que es verdad, que lo perdonó la mujer…. Nico Vázquez no lo va a perdonar nunca. Estas cosas pasan, se perdonan y seguís”, cerró Latorre.

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