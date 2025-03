Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por mayoría el pedido de licencia solicitado por el juez federal Ariel Lijo para asumir en el máximo tribunal sin renunciar a su actual cargo.

La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, quienes se opusieron a la posibilidad de que integre la Corte sin abandonar su puesto en la justicia federal. En minoría, el magistrado Ricardo Lorenzetti sostuvo una postura contraria y propuso avanzar con el nombramiento del juez.

Por su parte, el juez federal ya hizo saber que no piensa renunciar a su cargo y que esperará la aprobación del Senado.

García-Mansilla y Lijo fueron designados en comisión por el Poder Ejecutivo. El primero asumió la semana pasada luego de un acuerdo entre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. La situación del segundo se discutió este jueves y tras la decisión adoptada, ahora su nombramiento quedó en una especie de limbo jurídico.

La opción del Senado

A partir de esta decisión, la suerte de Lijo está puesta únicamente en el Senado. Si la Cámara Alta decide reunirse para tratar su pliego, el juez a cargo del juzgado federal 4 podría a ingresar a la Corte de manera vitalicia. Lijo ya obtuvo dictamen a favor de la Comisión de acuerdos pero el tratamiento de su pliego sigue demorado.

Su pliego de Lijo, que inicialmente contaba con el respaldo necesario para ser aprobado, quedó en suspenso tras el escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA, lo que llevó a aliados y opositores a reconsiderar su apoyo.

Por otro lado, el pliego de García-Mansilla no alcanzó las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos, lo que obliga a la oposición a reunir dos tercios de los votos en el recinto para su aprobación. A pesar de haber jurado como juez, su nombramiento está sujeto a un plazo de un año lo que refuerza la fragilidad de su posición.

La importancia de ser doctor

Es sabido que existe la costumbre de decirle “doctor” al ” abogado”, pero en realidad el título de grado es abogado y el máximo título académico es doctor. Por eso no es correcto decirle doctor al abogado. La Opinión Austral pudo saber que a veces se cuestiona más en el Senado no tener el título de “doctor”, como pasa actualmente con el juez Lijo, firme candidato a ser uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. En su momento se le cuestionaba a Daniel Reposo no tener títulos académicos y no pudo ser procurador general de la Nación.

Durante la audiencia pública en la que el juez federal Ariel Lijo defendió su nominación ante la Corte Suprema, la senadora Carmen Álvarez Rivero le preguntó “¿Usted es doctor? Aunque acá se dirigen a usted como doctor, usted no es doctor. Tiene muchas causas en el Consejo de la Magistratura que eso es un juicio de sus pares, pero sobre todo aquellas causas que han sumado más y más hacia la impunidad de algunos funcionarios públicos. Yo pienso, si no es un académico relevante si no es un juez que en su desempeño como tal se destacó, ni como abogado. Yo le vuelvo a decir, son datos a analizar. Es la Corte Suprema, que es la garantía de los ciudadanos argentinos. necesitamos una corte valiosa”.

En ese mismo sentido, se refirió el senador formoseño por La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni, quien mantuvo un tenso cara a cara con el candidato del Gobierno para el máximo tribunal. El legislador puso en tela de juicio la “idoneidad técnica, ética y moral del postulado”, insistió en que el juez no tiene “título de doctor” y que pretendió ostentarlo.

“Quiero que usted me responda mirándome a los ojos”, le dijo al aspirante a la Corte. Y planteó: “Cuando hablamos de idoneidad moral… usted le contestó a la senadora Carmen Álvarez Rivero que usted no es doctor. Sin embargo, cuando la senadora [Anabel Fernández] Sagasti lo llamó cuatro veces doctor, usted no la interrumpió. Eso es la integridad moral. Decile: ‘no senadora, disculpe. Yo no soy doctor’. Porque se está adjudicando pergaminos que no tiene. ¿Tiene algo para decir respecto de si es doctor o no?”.

“Es una respuesta que le dice a la senadora. No soy doctor. Soy abogado especialista en administración de Justicia. Por eso cuando me presenté dije ‘soy Ariel Lijo, soy abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires’, no dije que soy doctor”, contestó Lijo. “Pero cuando lo llama la senadora Sagasti cuatro veces doctor usted no se lo aclara. Eso es idoneidad moral, señor Lijo”, insistió Paoltroni.