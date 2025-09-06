En el programa “A la tarde” (América TV) dieron a conocer una novedad judicial que tiene a L-Gante como protagonista; en el programa de Karina Mazzocco revelaron que, el referente de la cumbia 420, llegó a un acuerdo con su ex, Tamara Báez.

“Está homologado el acuerdo entre Elían Valenzuela y Tamara Báez por el aumento de la cuota de alimentos por la hija que tienen en común”, contó Josefina Pouso.

La panelista advirtió que Elían podrá retomar sus planes para salir del país; el cantante tiene previsto irse al exterior para realizar una serie de conciertos. “Ante eso, Elían dejaría de estar del registro de deudores alimentarios, con lo cual, ahora, L-Gante podría dejar el país”, agregó.

En el programa de Karina Mazzocco señalaron que el artista debe cumplir con el pago de la cuota de alimentos de Jamaica, la hija que tuvo con Tamara, y ponerse al día con los honorarios de los abogados de su ex.

Acuerdo entre L-Gante y Tamara Báez por la cuota de alimentaria de Jamaica

Tras una extensa batalla judicial, L-Gante y Tamara Báez finalmente llegaron a un acuerdo en torno a la cuota alimentaria de su hija, Jamaica; el conflicto se venía extendiendo desde hacía meses y, en medio de idas y vueltas, el cantante llegó a figurar en el Registro de Deudores Alimentarios, motivo por el cual, recientemente, no pudo viajar a México.

Uno de los puntos llamativos es que se pactó por una cifra menor a la que, en un principio, la influencer reclamaba para la crianza de la niña; en “DDM” (América TV), Martín Candalaft mostró un documento que certifica el arreglo.

“Con el documento podemos decir que hicieron un acuerdo. Tengo entendido que falta la homologación del juez. Se juntan, hacen un acuerdo, van y le dicen al juez que lo homologuen. Tiene sus particularidades”, comenzó diciendo el comunicador.

En cuanto al monto, Candalaft explicó que no era el mismo que Tamara había solicitado al inicio de la disputa, que ascendía a cinco mil dólares: “Las partes convienen fijar la cuota alimentaria entre el Sr. Elián Valenzuela y Tamara Abril Báez en la suma de dos mil dólares, a pagar del 1 al 10 de cada mes, a la cuenta bancaria indicada, al tipo de cambio vendedor oficial vigente el día de la transferencia. El recibo será suficiente constancia de que el pago se realizó”.

“Se actualiza de forma automática y semestral por IPC, no mensualmente ni trimestralmente. Está pactado que pueden volver a hablar si la inflación comienza a subir”, añadió sobre otro de los aspectos del arreglo.

Sin embargo, la parte más polémica surgió al señalar que, de esa cifra, Tamara también deberá cubrir distintos gastos extras vinculados a la crianza de la pequeña. Lo que genera debate es que el monto establecido sea de solo dos mil dólares. “Los gastos extraordinarios, como clases particulares o de apoyo escolar, tecnología educativa (computadora, tablet, software u otros dispositivos), curso de idiomas, clubes o academias deportivas, colonias de vacaciones, viajes de campamento, útiles escolares, actividades extraescolares, medicamentos no cubiertos por la obra social, lo pagan 50 y 50”, cerró.

