Ángela Torres rompió el silencio y contó que terminó su relación con Rusherking prácticamente “endeudada”, debido a la gran diferencia económica con el cantante; tras sus picantes declaraciones, el artista no se guardó nada y salió a responderle a través de sus redes.

En la emisión de este jueves de “Nadie dice nada” (LUZU TV), Momi Giardina y Ángela revelaron que ambas se endeudaron para viajar en business y terminaron debatiendo sobre las diferencias económicas dentro de la pareja.

“A mí me pasó que yo, el año pasado, salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él”, contó la artista.

“Uy, lo van a poner a Rusherking”, intervino Nico Occhiato y, Ángela, confirmó: “Le mandamos un besito”.

Tras estos sorprendentes dichos, Flor Jazmín, preguntó: “¿Y él no colaboraba con un 25% de…?”. “Bue…”, respondió Ángela, dejando claro que no lo hacía.

Acto seguido, la cantante, prosiguió: “Yo vivía fingiendo que era millonaria como él y como que hacía unos gastos… Yo me copiaba, hacía los mismos gastos que él y, claro, quedé seca; me separé y quedé seca”.

A lo que Flor, reflexionó sobre la situación. “Eso es terrible, porque siento que te juega, también, el querer estar a su altura para que él no deje de hacer cosas; o sea, sentís que todo el tiempo es algo un poco inalcanzable”, lanzó.

“Totalmente; además, yo siempre fui muy independiente y me mantuve sola desde muy chiquita; no estoy acostumbrada a pedir plata para pagar algo. Siempre soy yo la que pago”, cerró Ángela.

La polémica respuesta de Rusherking a Ángela Torres

Por su parte, el artista urbano no tardó en responder y apuntó contra la actriz con un filoso posteo en su cuenta de “X” (Ex Twitter).

“Hasta acá me guardé mi opinión… Pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su exrelación y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto“, manifestó, furioso, Rusherking.

Con un toque de ironía, agregó: “No tengo más interés en hablar del tema, tampoco, no lo necesito… Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido”.

Leé más notas de La Opinión Austral