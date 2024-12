Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que Santiago Del Moro anunció un cambio de reglas en Gran Hermano y Renato fue eliminado con el 92,3% de votos negativos, Ulises y Carlos arremetieron contra la producción del reality de Telefe.

Cuando comenzó la gala, el conductor del ciclo les reveló a los participantes que tenía un anuncio muy importante: se trataba de la inclusión de una puerta giratoria a la casa, con la cual quienes tuviesen quejas sobre la producción, la residencia o cualquier otro aspecto, podrían retirarse sin pasar por el confesionario ni la pasarela.

Qué fue lo que dijeron Carlos y Ulises sobre la eliminación de Renato de Gran Hermano

Tras esto, Carlos y Ulises no pudieron contener su bronca y se quejaron de la producción.

Allí, ambos apuntaron contra Santiago y cuestionaron el rol protagónico que le dio la producción durante la fiesta con temática circense del viernes.

Carlos y Ulises hablaron sobre la producción del reality.

“Le servirá el show. Yo empecé a sospechar eso cuando le dieron la presentación de la fiesta. Ahí dije ‘mierda, che. Juegan con más herramientas que uno’, porque se la dieron desde Gran Hermano, no son herramientas limpias. Es como que a uno le den botines y, al otro, lo hagan jugar descalzo. Pero, bueno… así es el juego”, expresó el cordobés muy molesto.

Cómo fue la eliminación de Renato de Gran Hermano

Luego de que Delfina De Lellis fuera la primera en abandonar la casa de Gran Hermano 2025, este domingo se llevó a cabo la segunda gala de eliminación.

La líder de la semana, Sofía “Sopa” Buscio, optó por salvar a Luz Tito y nominar a Kaila Sosa, la cual se sumó a la placa junto a Renato Rossini Jr., Martina Pereyra, Ulises Apóstolo, Santiago Algorta y Luciana Martínez.

La primera en salvarse fue Keila, con un 2,2% de votos negativos, seguida por Luciana Martínez. La participante trans de Pico Truncado, quien obtuvo un 3,48% de votos negativos, aprovechó la noche para compartir su historia con todos sus “hermanitos”.

“Quiero contarle a mis compañeros que hace un mes y medio me despedí de mi familia siendo Jorge. Yo entré a esta casa a mostrar la persona que escondí hace diez años de mis familia, de mis amigos, de mis alumnos, de mi pueblo”, comenzó diciendo.

“A mí, Luciana Martínez me llena de poder, tengo otras pisadas. Jorge era una persona que lidiaba con la frustración, constantemente. Lo siento, que todavía está acá, por eso mi duelo, por eso callo, por eso tengo un nudo en la garganta y no me animaba”, explicó, conmovida.

Entre lágrimas, la bailarina afirmó: “Todavía no era el momento porque necesitaba primero conectar con ustedes, conocerlos, obsérvalos, porque el afuera daña mucho, lastima, y quiero sentirme empoderada para ese niño, esa niña que está del otro lado”.

Tras estas emotivas palabras, Luciana recibió el fuerte apoyo de sus compañeros y del conductor Santiago del Moro, quien pidió un abrazo grupal para contenerla.

Martina Pereyra fue la tercera salvada, con un porcentaje de votos negativos de 3,6%, y dejó una placa con tres hombres, lo que evitó que dos eliminaciones femeninas se dieran consecutivamente.

Con el 8,3% de votos negativos, Ulises Apóstolo fue el último en salvarse antes del mano a mano entre Renato y Santiago. De esta manera, la producción consiguió una final adelantada entre los dos principales referentes de la actual edición.

Finalmente, se reveló al segundo eliminado: Renato, con el récord de placa negativa más alto en la historia del reality argentino. El modelo peruano, hijo del reconocido actor Renato Rossini, se despidió con el 92,3% de los votos, mientras que su compañero obtuvo el 7,7%.

