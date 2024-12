Antes de convertirse en la segunda salvada de la gala de eliminación de este domingo de Gran Hermano 2025, la participante trans Luciana Martínez, de Pico Truncado, aprovechó la noche para compartir por primera vez su historia frente a todos sus “hermanitos”.

“Quiero contarle a mis compañeros que hace un mes y medio me despedí de mi familia siendo Jorge. Yo entré a esta casa a mostrar la persona que escondí hace diez años de mis familia, de mis amigos, de mis alumnos, de mi pueblo”, comenzó diciendo.

“A mí, Luciana Martínez me llena de poder, tengo otras pisadas. Jorge era una persona que lidiaba con la frustración, constantemente. Lo siento, que todavía está acá, por eso mi duelo, por eso callo, por eso tengo un nudo en la garganta y no me animaba”, explicó, conmovida.

Entre lágrimas, la bailarina afirmó: “Todavía no era el momento porque necesitaba primero conectar con ustedes, conocerlos, obsérvalos, porque el afuera daña mucho, lastima, y quiero sentirme empoderada para ese niño, esa niña que está del otro lado”.

Luego de estas declaraciones, recibió el fuerte apoyo de sus compañeros y del conductor Santiago del Moro, quien pidió un abrazo grupal para contener a Luciana.