Meses atrás, se supo que Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermana (Telefe) fue diagnosticada con leucemia y, recientemente, se enfermó, situación que hizo que se enojara, ya que acusó a sus compañeros de “haber hecho un complot para que se sienta mal y la saquen del juego”.

La polémica acusación de Furia de Gran Hermano en contra de los demás jugadores

Furia, comunicó:“No me puedo enfermar, chicos. ¿Les soy sincera? Tengo un diagnóstico en el cual no me puedo enfermar. No se me puede caer mi sistema nervioso central, ¿si?”.

Ante esto, confesó que recibió asistencia médica. “Me acaban de dar paracetamol”, dijo, y, aseguró: “Me quieren sacar del juego; por eso, me mandan al médico”.

“Soy igual que mi abuela; hasta que me muera, no voy a parar”, manifestó la participante más escandalosa de la nueva edición.

E, indignada, continuó: “Se enferma la otra (Virginia Demo), que está tosiendo todo el día por toda la casa, 24 horas, y me termino enfermando yo. No piensan en la gente, no piensan en los compañeros. Saben que me puedo enfermar”; ante esto, lanzó irónica: “Hermosa estrategia”, dando a entender que la quieren sacar del reality.

Finalmente, indicó: “Me recupero y caigo otra vez. No me voy a ir de mi cuarto y, tampoco, voy a venir acá (a la habitación de los hombres), porque si yo soy la que tiene mocos y catarro, los voy a enfermar a los pibes; soy consciente de eso. Hay un montón de cosas que están mal. No piensan en el otro”.

¿Cómo quedó la placa de nominados en Gran Hermano?

En esta ocasión, la líder de la semana es Virginia Demo y tomó la decisión de “bajar” de la placa a Martín Ku y nominar a Florencia Regidor.

Por lo tanto, la placa final quedó compuesta por: Juliana “Furia” Scaglione, Bautista Mescia, Nicolas Grosman, Darío Matínez Corti, Emmanuel Vich y Florencia.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que abandone la casa.

